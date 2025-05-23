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熱爆！花蓮今晨停電近萬戶受影響 台電曝原因致歉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮新城、秀林鄉近萬戶今晨停電約40分鐘，台電說明是變電所電力保護設備故障。圖／聯合報系資料照
花蓮新城、秀林鄉近萬戶今晨停電約40分鐘，台電說明是變電所電力保護設備故障。圖／聯合報系資料照

花蓮新城、秀林鄉今天凌晨多次停電，民眾抱怨被熱醒、很擾民，台電說明是因為變電所電力保護設備故障，9500多戶受影響，經調度電力後，約40分鐘後全部復電完成。

「北埔、大漢村為什麼一直停電」，今天清晨陸續有鄉民反映，新城鄉一帶出現反覆停電，熱到睡不著，也怕停電太久冰箱東西會腐壞。鄉民代表傅緯豪接到不少民眾反映，抱怨停電沒冷氣根本睡不著，且一下來一下又停了，很怕家中電器因此受損，他向台電查問，獲得的回應是變電所內特高電源事故。

傅緯豪表示，雖然今晨停電時間不到1小時，但停電當下，鄉民不知道狀況，無法確定何時能復電，也怕電一直不來，天氣悶熱可能整晚沒辦法睡，感到焦慮。

台電花蓮區營業處說明，今天清晨零時13分，新城鄉、秀林鄉一帶發生停電，立即派員前往查修，發現是台電北埔二次變電所內一處電力保護設備故障造成，共9538戶受到影響，經派人力調度電力，今天清晨零時57分已經全數復電，對於造成民眾不便，深感抱歉。

花蓮 台電 停電

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