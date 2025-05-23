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台鐵旅客施暴頻傳 提高見警率1情況強制下車 研擬員工配置辣椒水防身

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
昨晚再傳有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部，送醫治療。圖／民眾提供
昨晚再傳有車長遭酒醉旅客狂毆頭部及腹部，送醫治療。圖／民眾提供

台鐵一天內就發生2起列車長遭旅客攻擊事件。台鐵昨發新聞稿表示將協助同仁替施暴者提告，法律費由公司全額支付。台鐵總經理馮輝昇今天也親上火線譴責旅客暴力行為，他表示，將與警方協調2大措施，包括即刻啟動「護車專案」提高見警率，對有安全疑慮旅客強制執行帶離下車。另外，台鐵也將研擬員工配置密錄器和辣椒水等防身品。

台鐵員工近來頻頻被旅客攻擊，包括本月20日湖口站酒醉旅客肢體攻擊站務員，22日清晨一名車長遭旅客狠甩巴掌、砸手機，昨日傍晚再有車長在三義站遭酒醉旅客狂毆頭部和腹部等。

馮輝昇說，這幾起涉及旅客和台鐵乘務人員的重大事件，台鐵感到遺憾跟抱歉，確保台鐵第一線旅客和員工安全，是台鐵最重要的一個責任，台鐵嚴正譴責暴力行為。對於施暴者和暴力行為，也會給予列車長全力協助，配合列車長提出法律告訴，相關經費台鐵公司將全額支應。

馮輝昇表示，台鐵代理董事長和他都親自在第一時間致電給兩位列車長表達關懷，目前兩人都已經做了詳細檢查並出院，尚在修養中，後續台鐵也將持續關懷和追蹤。

針對台鐵員工安全，馮輝昇表示，未來將和鐵路警察局協防聯防措施，路警局將會提高見警率和巡邏頻率，即起實施跨轄區護車方案，路警各所警力將加強到列車上的護車巡邏，提升見警率和巡邏，加強乘務人員和旅客的安全防護。第二，警方將在值勤上依照鐵路法和相關法律嚴正執法，對具有安全疑慮事件，立刻強制執行。

馮輝昇說，透過兩個改善措施立即執行，加強對執勤同仁的安全防護，避免再次發生類似情況，也確保所有旅客的安全運輸和優質服務。

對於員工身上的防身配備，馮輝昇表示，經調查，第一線站務人員和列車長大多同事配備密錄器，也會朝這方向進行，但針對使用管理規定，正在溝通交流討論中，待雙方凝聚共識，也會立刻執行配備密錄器。路警也提出台鐵員工可配置防身噴霧器或辣椒水，將會與第一線同仁溝通，後續持續討論。

台鐵

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