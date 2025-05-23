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6旬男接受LDCT揪出早期肺癌 搭配微創手術扭轉病情

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
楊絡勝醫師表示，低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。圖／大千綜合醫院提供
楊絡勝醫師表示，低劑量電腦斷層檢查可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。圖／大千綜合醫院提供

60歲江姓男子有吸菸史，平時身體狀況還算不錯，僅因高血壓定期在門診追蹤。在一次回診時，他接受醫護人員建議安排成人健康檢查及肺癌低劑量電腦斷層掃描（LDCT），意外發現右下肺葉有一個非常小的腫瘤，因此到胸腔外科持續追蹤，經2年密切觀察，醫師發現他的腫瘤有輕微增大跡象，幸好腫瘤尚未擴散，於是建議他接受微創胸腔鏡手術切除，術後3天順利出院、恢復狀況良好。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，早期肺癌的手術主要在於將腫瘤及周圍部分的肺組織切除，以達到切除病灶、清除癌細胞的目標。這名個案的腫瘤在早期就被發現，也相對較小，評估適合接受微創手術，術後的切片病理報告顯示為肺癌第一期，只需定期追蹤，讓他直呼幸好接受健康篩檢，才能及早發現並治療，獲得扭轉病情的機會。

楊絡勝表示，肺癌是目前主要的癌症死因之一，由於肺癌早期沒有明顯症狀，許多病人在確診時已屬晚期，失去手術治癒的機會，因此早期發現是非常重要的關鍵。現行低劑量電腦斷層掃描(LDCT)主要用於肺癌的早期篩檢，可找出2至3毫米小的結節並及早接受治療。早期肺癌經醫師評估後，可接受微創胸腔鏡手術，有傷口小、恢復快、疼痛感輕、出血少、併發症發生率低等優點。研究顯示，早期發現並手術切除腫瘤的病人，5年存活率高達90%以上，且治癒機率較晚期發現的病人更是大幅增加。

楊絡勝呼籲有家族病史者(女性40至74歲、男性45至74歲)、50至74歲有重度吸菸史，都是符合公費補助資格的高風險族群，務必定期每2年進行一次肺癌篩檢。有肺病史者(肺結核或肺阻塞)、特定職業暴露者、對肺癌預防重視、擔心自己有罹患肺癌風險的民眾，雖然不符合公費資格仍可預約檢查，以掌握肺部健康，積極面對健康風險。

楊絡勝醫師表示，早期肺癌可接受微創胸腔鏡手術治療，預後效果非常好。圖／大千綜合醫院提供
楊絡勝醫師表示，早期肺癌可接受微創胸腔鏡手術治療，預後效果非常好。圖／大千綜合醫院提供
在接受微創胸腔鏡手術之後，患者順利恢復(紅圈處為治療前發現的小腫瘤)。圖／大千綜合醫院提供
在接受微創胸腔鏡手術之後，患者順利恢復(紅圈處為治療前發現的小腫瘤)。圖／大千綜合醫院提供
病患因接受LDCT檢查及早發現小於1公分的腫瘤(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供
病患因接受LDCT檢查及早發現小於1公分的腫瘤(紅圈處)。圖／大千綜合醫院提供

腫瘤 肺癌 微創手術

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