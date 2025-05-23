PPSEAWA Taiwan 邀請耶魯大學無伴奏女子合唱團來台

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會PPSEAWA Taiwan、國立臺灣師範大學音樂學系共同主辦的公益演唱會，將於6月14日在國立台灣師範大學演奏廳帶來一場感動人心的音樂饗宴，感受來自美國耶魯大學Whim'n Rhythm無伴奏女子合唱團的純人聲魅力。

這支於1981年成立的Whim'n Rhythm無伴奏女子合唱團，是由14位頂尖高年級女歌手組成的合唱團，成為耶魯大學第一個、也是唯一一個無伴奏高年級女子合唱團。如今，Whim 'n Rhythm是一個非營利組織，由耶魯大學最優秀的女高音與女中音四年級生組成。自成立以來，Whim 'n Rhythm的成員們錄製了多張專業錄音室專輯，並走遍世界各大洲，同時致力於推廣高等教育與音樂領域中性別平等的重要性。

Whim 'n Rhythm曾赴許多國家與學校，每年巡迴演出足跡遍及國際：包括白宮、美國駐亞洲、歐洲、非洲與大洋洲多國的大使館，並曾為前總統比爾•柯林頓及前國務卿希拉蕊•柯林頓與約翰•克里等重要人物表演，並深受各界喜愛。

PPSEAWA Taiwan陳曼君理事長暨國際總會秘書長表示：PPSEAWA Taiwan是一個重視青年培力的平台，希望讓有才藝的青年朋友，可以有更多展現的機會。這場公益演唱會不僅是一場音樂盛宴，更是一場充滿意義的文化交流，讓觀眾可以在歌聲中感受人聲的無限可能，絕對是一場令人期待的音樂會。

PPSEAWA Taiwan陳淑珠名譽理事長也溫馨表示，這次活動由PPSEAWA青年會員發起，透過會員與熱心公益的友人一起贊助，期望藉由音樂傳遞愛與溫暖，也讓這場音樂饗宴更有意義。