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蘋果iOS18.4可望直接嗶卡搭捷運？ 悠遊卡公司回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員詹為元（左起）、陳宥丞及趙怡翔針對悠遊卡公司與蘋果公司議題召開記者會。記者邱書昱／攝影
北市議員詹為元（左起）、陳宥丞及趙怡翔針對悠遊卡公司與蘋果公司議題召開記者會。記者邱書昱／攝影

蘋果iPhone官方技術公告，iOS18.4支援台灣開發者申請NFC App交易權限，令不少果迷期待能夠無需解鎖，搭乘北捷直接嗶卡等服務。北市議員今對此召開記者會，詢問悠遊卡公司與蘋果談判進度。悠遊卡公司回應，需要依照蘋果公司提出的8項作業程序，非單方面能決定時間。

北市議員趙怡翔說，北捷今年10月將開放多元閘門，如果悠遊卡仍未跟上潮流，無疑是面對經營上的危機，以英國為例，倫敦交通局開放多元閘門十年之後，當地的交通卡Oyster Card發卡量減少三分之二，市民使用比例降到21％。

趙怡翔說，尤其北市擁有悠遊卡公司四成的股權，屬於公共財，若未來民眾使用習慣改變，缺乏市場競爭，營運模式不能只仰賴政府。應該立即克服技術挑戰，才是悠遊卡永續發展方向。

北市議員詹為元說，當初的悠遊卡晶片規格、蘋果NFC開放，兩大技術障礙都已經克服或升級，雖然後續仍有權利金等議題，但悠遊卡公司是否有針對民眾期望，不用解鎖直接刷手機進出捷運站的需求納入和蘋果談判？還是被動接受對方的要求？

詹為元說，蘋果公司在2024年第一波開放的國家仍尚未落地，何況台灣目前是第二波開放國家。加上Samsung Pay當時和悠遊卡也花了2到3年才談妥，是否會依照這樣的周期去盡力完成。

北市議員陳宥丞說，不分跨黨派議員都針對悠遊卡為什麼無法像日本的西瓜卡方便，甚至是議員索取資料、質詢都以商業機密為由。他詢問，目前悠遊卡與蘋果公司針對測試階段到哪？未來如果能比照西瓜卡刷卡，北捷的機台需要更動？等等問題都需要再報告。

悠遊卡公司副總經理林季良回應，雖然台灣被列為第二波NFC開放國家，但仍需依照蘋果公司規定，完成八項作業程序，包含第三方實驗室認證等，不是悠遊卡公司單方面能決定時間。

林季良說，針對未來多元閘門使用，在信用卡部分，針對國人的優惠條件，目前悠遊卡還是享有運具的常客、轉乘、長者社福卡或定期票等優惠資訊。乘車碼的部分，年底北捷開放多元閘門時就能直接過閘，屆時安著手機、iPhone手機都能開放。

北捷公司針對閘門重置進度表示，預計在十月完成建置、年底前完成驗收，未來閘門會具備非接觸實體信用卡、綁定QR掃碼乘車等， 陸續完成服務作業，至於NFC等仍由悠遊卡洽談。

陳宥丞最後裁示，需要悠遊卡公司評估多元支付閘門的影響率，同時與蘋果公司的談判進度也要定期回報。

悠遊卡公司副總經理林季良回應，NFC開放等仍需依照蘋果公司規定完成八項作業程序。記者邱書昱／攝影
悠遊卡公司副總經理林季良回應，NFC開放等仍需依照蘋果公司規定完成八項作業程序。記者邱書昱／攝影

議員 悠遊卡 北捷

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