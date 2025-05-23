帶兩老出國玩vs國旅 網狂推1地方：超級可以！

僅出國四天會太短？一名網友在PTT發文詢問廣大網友，如果只有四天扣打，應該選擇國旅還是衝一下國外。對此網友看法兩極，部分人認為國旅不錯，不用耗時在飛機上也方便，也有不少網友激推香港、日本各地，其中沖繩更是大家的首選「沖繩四天可以啊」。

原PO透露這次年終領的比以往多，打算和姊姊帶父母出去玩，不過四個人的時間很難協調，大概只有四天的扣打，機會難得也不想浪費，因為父母對旅遊地點沒意見，不上不下的天數讓他很苦惱要不要出國。

父母只去過新加坡，想帶他們出國去不同國家體驗看看，但就擔心四天不夠用，原PO透露目前考慮鄰近的香港，感覺天數剛好。或是直接留在台灣，父母沒去過離島，所以感覺澎湖也是好選項，怕熱的話阿里山、日月潭也好，只是難得大家都有時間，又覺得留在國內有點可惜。

貼文下方許多人激推日本沖繩「沖繩四天可以啊」、「沖繩吧！香港有點無聊」、「四天可以去沖繩或福岡」、「沖繩或福岡+1，飛機時間比去南部還快」、「可以去沖繩呀，但要自己開車才能玩」、「沖繩可以考慮，很近、省時、食物棒、環境好」。

有網友建議其他地區「福岡四天蠻可以的」、「南九州都可以考慮看看」、「預算考量就韓國，不要飛太遠就好」、「香港不去迪士尼四天很夠」。也有部分人推國旅「澎湖四天剛好誒，我覺得日本太短」、「澎湖也不錯，但就怕太多人擠到爆」、「日月潭涵碧樓一定要體驗一下」。