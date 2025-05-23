陽明交大攜手新光醫院研究 發現芝麻素抑制膀胱癌細胞轉移具潛力

陽明交大傳統醫藥研究所與新光醫院泌尿科合作，於《International Journal of Biological Sciences》發表研究，該研究揭示抗癌分子機轉，芝麻一般被認為具預防心血管疾病、減肥功效，亦發現還具備抵抗膀胱癌的潛力、提升傳統化療藥物的治療效果。

陽明交大表示，源自芝麻油的天然木脂素芝麻素（Sesamin），能抑制破壞細胞基質的降解酶，最終達到抑制膀胱癌細胞的侵襲與轉移能力。

新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏目前正攻讀陽明交大傳統醫藥研究所博士，他說，芝麻素能抑制癌細胞的完整分子路徑，是藉由影響長鏈非編碼RNA的表現，進而抑制癌細胞內的訊號傳導路徑，減少基質金屬蛋白酶MMP2的促進作用。

何肇晏表示，該分子圖像揭示，透過天然成分就能調控癌細胞的分子機轉，開發出更安全的治療藥物。另外值得一提的是，研究團隊也發現，將芝麻素也能提升膀胱癌細胞對化療藥物的敏感性，意味著芝麻素可以降低化療藥物的劑量需求，減少化療副作用。

新光醫院轉譯醫學中心張安辰也說，芝麻素作為天然物質，具有良好的安全性和可接受性。本團隊首度證實，其在抑制膀胱癌細胞轉移方面具有潛力，未來有望應用於臨床治療。

陽明交大醫學院傳統醫藥研究所所長林東毅則說，芝麻自古以來即被視為補腎強身、潤腸通便的食材，《本草綱目》中亦記載芝麻可「益氣養血，健腦延年」。本研究透過現代分子醫學證實芝麻素的抗腫瘤機轉，希望有助於建構中醫藥現代化與實證基礎，中醫藥實證科學研究成果有助於提升臨床中醫藥應用與價值。