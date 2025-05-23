快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大攜手新光醫院研究 發現芝麻素抑制膀胱癌細胞轉移具潛力

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大傳統醫藥研究所與新光醫院泌尿科合作，揭示抗癌分子機轉，芝麻具備抵抗膀胱癌的潛力。圖／陽明交大提供
陽明交大傳統醫藥研究所與新光醫院泌尿科合作，揭示抗癌分子機轉，芝麻具備抵抗膀胱癌的潛力。圖／陽明交大提供

陽明交大傳統醫藥研究所與新光醫院泌尿科合作，於《International Journal of Biological Sciences》發表研究，該研究揭示抗癌分子機轉，芝麻一般被認為具預防心血管疾病、減肥功效，亦發現還具備抵抗膀胱癌的潛力、提升傳統化療藥物的治療效果。

陽明交大表示，源自芝麻油的天然木脂素芝麻素（Sesamin），能抑制破壞細胞基質的降解酶，最終達到抑制膀胱癌細胞的侵襲與轉移能力。

新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏目前正攻讀陽明交大傳統醫藥研究所博士，他說，芝麻素能抑制癌細胞的完整分子路徑，是藉由影響長鏈非編碼RNA的表現，進而抑制癌細胞內的訊號傳導路徑，減少基質金屬蛋白酶MMP2的促進作用。

何肇晏表示，該分子圖像揭示，透過天然成分就能調控癌細胞的分子機轉，開發出更安全的治療藥物。另外值得一提的是，研究團隊也發現，將芝麻素也能提升膀胱癌細胞對化療藥物的敏感性，意味著芝麻素可以降低化療藥物的劑量需求，減少化療副作用。

新光醫院轉譯醫學中心張安辰也說，芝麻素作為天然物質，具有良好的安全性和可接受性。本團隊首度證實，其在抑制膀胱癌細胞轉移方面具有潛力，未來有望應用於臨床治療。

陽明交大醫學院傳統醫藥研究所所長林東毅則說，芝麻自古以來即被視為補腎強身、潤腸通便的食材，《本草綱目》中亦記載芝麻可「益氣養血，健腦延年」。本研究透過現代分子醫學證實芝麻素的抗腫瘤機轉，希望有助於建構中醫藥現代化與實證基礎，中醫藥實證科學研究成果有助於提升臨床中醫藥應用與價值。

陽明交大 醫學院 癌細胞

延伸閱讀

拜登攝護腺癌骨轉移 部桃醫：仍有治療契機與新療法

林茉晶消失半年原因曝光！罹癌化療6次「體重爆增近20公斤」

全球首例人體膀胱移植成功！男術後免背尿袋 擺脫7年洗腎

拜登罹癌／早期幾乎無症狀！高齡男性殺手「攝護腺癌」多吃2類食物有助預防

相關新聞

今午後雷陣雨不排除旺盛對流發展 明天鋒面+東北季風劇烈降雨有感轉涼

未來1周天氣變化比較大，中央氣象署科長林伯東今天表示，明天會有鋒面影響，東北季風增強，各地天氣都會轉涼，到了下周二開始天...

大台北昨晚大雷雨原因曝 今3地區恐更極端高溫 明天鋒面防短時強降雨

昨天晚間大台北地區大雷雨，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，可能是白天期間雖然已經蓄積了能量，但沒有觸發發展機制，入夜後...

苗栗在地動福蛋...台灣優質雞蛋首度外銷帛琉 8萬顆蛋今封櫃出口

台灣農業傳佳績！苗栗縣造橋鄉的茂林畜牧場，首次將8萬顆優質雞蛋成功出口至南太平洋友邦帛琉，今午舉辦封櫃儀式後將正式出航，...

1-2月期統一發票還有7張大獎未兌領 是你嗎？

今年3-4月期統一發票中獎號碼將於周日（25日）開出，財政部賦稅署最新統計，今年1-2月期統一發票還有7名高額中獎人尚未...

買賣被投訴還不到場協商 北市公布米克邦、蝦皮都上榜

台北市法務局今公布今年度第1季受理消費申訴案件前4名無故不到場協商的被申訴企業經營者名單，包含米克邦、蝦皮、愛妮雅、仲信...

明天鋒面影響 賈新興估有利梅雨建立、颱風生成時間點

5、6月梅雨季，不過典型梅雨尚未報到，以及今年首颱仍未生成；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。