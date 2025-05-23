苗栗在地動福蛋...台灣優質雞蛋首度外銷帛琉 8萬顆蛋今封櫃出口

台灣農業傳佳績！苗栗縣造橋鄉的茂林畜牧場，首次將8萬顆優質雞蛋成功出口至南太平洋友邦帛琉，今午舉辦封櫃儀式後將正式出航，在帛琉最大零售通路WCTC超市上架銷售；這是台灣雞蛋首次獲官方檢疫背書出口的代表性產品，也是台灣農產品邁向國際市場的新里程碑。

茂林畜牧場由第32屆全國模範農民林智傑所經營，是苗栗在地非籠飼動物福利蛋，除台北實體門市外，也使用網路及FB粉絲團，讓消費者了解友善畜產和牧場理念，此次更走向國際舞台。

該場飼養4萬隻ISA蛋雞，年產約1095萬顆伊利蛋，採全室內平飼、全密閉水簾式環境與自動集蛋設備，搭配24小時薰蒸消毒與嚴格人車出入控管，防疫措施嚴謹。蛋品皆通過戴奧辛與藥物殘留檢測，取得「產銷履歷」、「動物福利標章」及「友善雞蛋聯盟認證」，飼養過程符合歐盟動物福利標準，為非籠飼、無抗生素的友善雞蛋，品質備受肯定。

縣府表示，茂林畜牧場經中央檢疫署核准、苗栗縣動物保護防疫所開立動物衛生健康證明書，證明一年內無法定傳染病發生，完全符合帛琉進口檢疫規範，此次出口也代表台灣雞蛋在食品安全與防疫把關上的整體實力。

造橋鄉農會也指出，帛琉氣候與資源限制使當地高度仰賴進口食品，選擇台灣最高品質的雞蛋做為合作起點，不僅拓展在地農民的外銷通路，也讓世界看見台灣在畜牧管理與食品安全的高水準。