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大台北昨晚狂風暴雨降冰雹 氣象署曝關鍵原因

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
昨晚大台北地區劇烈降雨、雷聲隆隆。圖／取自中央氣象署網站
昨晚大台北地區劇烈降雨、雷聲隆隆。圖／取自中央氣象署網站

昨晚大台北劇烈降雨，不少民眾驚呼「雨像用倒的」、「比颱風天還恐怖」。中央氣象署科長林伯東今天表示，昨天在台北盆地，尤其「南台北」這個區域，都有明顯的對流發展。

林伯東表示，昨天比較偏向午後雷陣雨的天氣型態，主要降雨區域在東半部山區，以及整個北部山區。中南部山區也有一些雲系對流發展，只是降雨沒有這麼明顯。

之所以北部昨晚降雨比較明顯，林伯東表示，主要是地面上偏西風到西北風進到台北盆地之後，在山區這個位置有比較明顯的對流發展起來。對流順著整個環境風場、偏南風到西南風，所以對流就會逐漸往台北盆地靠近，在這過程當中已經開始下雨，又碰到從西北邊來的西北風，激發起更明顯的對流，所以昨天在台北盆地，尤其南台北這個區域，都有明顯的對流發展。

林伯東表示，而且高空的環境也是有利於對流發展，所以昨天甚至出現強陣風和冰雹現象。

颱風 冰雹

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