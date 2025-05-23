今午後雷陣雨不排除旺盛對流發展 明天鋒面+東北季風劇烈降雨有感轉涼

未來1周天氣變化比較大，中央氣象署科長林伯東今天表示，明天會有鋒面影響，東北季風增強，各地天氣都會轉涼，到了下周二開始天氣變得比較穩定一些，但緊接著下周三、周四又有另外一波鋒面影響，天氣上又會有新的變化。

林伯東表示，目前鋒面主要位置在華南，從浙江到貴州一帶，都是對流發展比較旺盛的區域；鋒面南邊比較暖溼的空氣影響，這些雲系由南往北走，基本上都是帶來豐沛的水氣，而在北方是即將要影響台灣的涼空氣。目前台灣介於比較涼和暖的空氣交界區域，所以最近1周很容易受到鋒面系統影響，要特別留意。

降雨方面，林伯東表示，今天預估北部和東半部容易有午後雷陣雨，不排除會有比較旺盛的對流發展。明天鋒面通過，緊接著後方有涼空氣，所以鋒面通過之後，東北季風就會增強，到了周日仍是東北風環境，另外鋒面還沒有完全通過的關係，可能南部地區受到鋒面影響，可能還是有劇烈降雨。

林伯東表示，下周一還是受到東北風影響，華南可能有些水氣移出，所以各地降雨可能還是不會停歇。下周二之後轉為偏東風，水氣也會逐漸減少，各地恢復午後雷陣雨的天氣型態。到了下周三、周四又有新的一波鋒面通過以及影響，各地天氣又會轉趨不穩定。

未來1周天氣趨勢，林伯東表示，今天降雨主要以午後雷陣雨為主，各地高溫炎熱，尤其台東受到西南風影響，背風側有些沉降，可能有焚風發生機會，目前大武已經來到35、36度高溫。明天鋒面通過，很容易有些短延時強降雨，另外東北季風影響，溫度會非常明顯下降，各地將有感轉涼。

林伯東表示，各地降雨受到鋒面通過影響，比較容易有劇烈降雨發生，而且會有局部性大雨。鋒面通過前，台東還是受到背風沉降影響，可能會有焚風發生。

林伯東說，周日、下周一鋒面已經主要都通過了，但是東北季風影響，各地天氣還是比較涼一些；華南有雲系逐漸移出，所以水氣比較多，各地容易有下雨情形發生。下周二天氣比較穩定，各地恢復山區有午後雷陣雨的型態。

下周三、周四鋒面逐漸接近以及通過，各地逐漸轉雨。林伯東表示，下周四鋒面通過期間，可能有劇烈天氣發生，要特別留意。

林伯東表示，明天、下周三和下周四各有一波鋒面影響期間，各地容易出現強降雨、雷擊、強陣風。另外，今晚到明天鋒面通過之前，金馬容易有霧，留意行車安全和航班資訊。