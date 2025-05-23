拜登攝護腺癌骨轉移 部桃醫：仍有治療契機與新療法

美國前總統拜登確診攝護腺癌且已轉移至骨骼，衛福部桃園醫院表示，男性應該多認識或重新認識這個「沉默殺手」。雖然骨轉移代表病情進入晚期，但現代治療不再只是延命，更關乎如何活得有品質。

部桃泌尿科醫師柳瑞明指出，攝護腺癌是高度依賴男性荷爾蒙生存的癌症，因此即使出現骨轉移，第一線仍會採取「荷爾蒙治療」，也就是俗稱的化學去勢，透過藥物壓抑睪固酮產生，可以減緩癌細胞擴散。常見的皮下注射藥物如Leuplin、Zoladex及Diphereline，皆有健保給付，副作用也相對穩定可控。

但是當骨轉移引發劇烈疼痛時，光靠荷爾蒙治療仍不足。柳瑞明說，近年來針對骨轉移病灶有創新療法，就是使用鐳-223放射性同位素治療，已逐漸成為新選擇。這項治療透過靜脈注射導入體內，鐳-223會自動集中到骨骼病灶，釋放出高能α粒子破壞癌細胞，由於穿透力有限，對周邊健康組織的傷害也較低。

根據國際臨床研究，鐳-223療法可有效減緩骨轉移帶來的疼痛，同時延後骨折、脊椎壓迫等併發症的發生，不僅延長存活期，更幫助患者保有自主行動力與生活尊嚴，這對於晚期病人與家屬來說，是極為重要的希望。

除了鐳-223與荷爾蒙治療，針對不同病況，醫師也可能建議口服荷爾蒙新藥、化療、放射線，甚至電腦刀等局部處置方式，多需結合多專科團隊共同討論，以量身訂做最適合的療程。

柳瑞明提醒，即使已是癌症第四期，仍應定期監測PSA（前列腺特異抗原）與睪固酮濃度，搭配影像檢查觀察病情進展。他也呼籲病友重視身體變化，例如骨頭劇痛、體重異常下降、莫名疲倦等症狀，這些都可能是病情惡化的信號。「癌症不是絕路，骨轉移也不是終點。」柳瑞明強調，只要與醫療團隊保持良好溝通，勇於嘗試新療法，不輕言放棄，就仍有機會與病魔共處、爭取時間，活得有品質、有選擇權。

部桃表示，拜登的病況成為重要的提醒，男性朋友應及早定期檢查攝護腺健康，特別是有家族史或年過50歲的人，盡早篩檢、及早介入，是守護健康、也是給家人最好的保障。