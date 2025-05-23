快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

拜登攝護腺癌骨轉移 部桃醫：仍有治療契機與新療法

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃醫師柳睿明表示，即使已是攝護腺癌四期，仍應定期檢測PSA與睪固酮濃度。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃醫師柳睿明表示，即使已是攝護腺癌四期，仍應定期檢測PSA與睪固酮濃度。圖／衛福部桃園醫院提供

美國前總統拜登確診攝護腺癌且已轉移至骨骼，衛福部桃園醫院表示，男性應該多認識或重新認識這個「沉默殺手」。雖然骨轉移代表病情進入晚期，但現代治療不再只是延命，更關乎如何活得有品質。

部桃泌尿科醫師柳瑞明指出，攝護腺癌是高度依賴男性荷爾蒙生存的癌症，因此即使出現骨轉移，第一線仍會採取「荷爾蒙治療」，也就是俗稱的化學去勢，透過藥物壓抑睪固酮產生，可以減緩癌細胞擴散。常見的皮下注射藥物如Leuplin、Zoladex及Diphereline，皆有健保給付，副作用也相對穩定可控。

但是當骨轉移引發劇烈疼痛時，光靠荷爾蒙治療仍不足。柳瑞明說，近年來針對骨轉移病灶有創新療法，就是使用鐳-223放射性同位素治療，已逐漸成為新選擇。這項治療透過靜脈注射導入體內，鐳-223會自動集中到骨骼病灶，釋放出高能α粒子破壞癌細胞，由於穿透力有限，對周邊健康組織的傷害也較低。

根據國際臨床研究，鐳-223療法可有效減緩骨轉移帶來的疼痛，同時延後骨折、脊椎壓迫等併發症的發生，不僅延長存活期，更幫助患者保有自主行動力與生活尊嚴，這對於晚期病人與家屬來說，是極為重要的希望。

除了鐳-223與荷爾蒙治療，針對不同病況，醫師也可能建議口服荷爾蒙新藥、化療、放射線，甚至電腦刀等局部處置方式，多需結合多專科團隊共同討論，以量身訂做最適合的療程。

柳瑞明提醒，即使已是癌症第四期，仍應定期監測PSA（前列腺特異抗原）與睪固酮濃度，搭配影像檢查觀察病情進展。他也呼籲病友重視身體變化，例如骨頭劇痛、體重異常下降、莫名疲倦等症狀，這些都可能是病情惡化的信號。「癌症不是絕路，骨轉移也不是終點。」柳瑞明強調，只要與醫療團隊保持良好溝通，勇於嘗試新療法，不輕言放棄，就仍有機會與病魔共處、爭取時間，活得有品質、有選擇權。

部桃表示，拜登的病況成為重要的提醒，男性朋友應及早定期檢查攝護腺健康，特別是有家族史或年過50歲的人，盡早篩檢、及早介入，是守護健康、也是給家人最好的保障。

部桃 癌症

延伸閱讀

美參院擋下授權 打擊加州電動車政策

拜登罹攝護腺癌隱瞞病情？發言人澄清：上次篩檢是在2014年

為轉移外界焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手「曝政治內幕」

川普稱拜登罹癌消息「非常令人難過」但「有人沒說真相」

相關新聞

今午後雷陣雨不排除旺盛對流發展 明天鋒面+東北季風劇烈降雨有感轉涼

未來1周天氣變化比較大，中央氣象署科長林伯東今天表示，明天會有鋒面影響，東北季風增強，各地天氣都會轉涼，到了下周二開始天...

大台北昨晚大雷雨原因曝 今3地區恐更極端高溫 明天鋒面防短時強降雨

昨天晚間大台北地區大雷雨，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，可能是白天期間雖然已經蓄積了能量，但沒有觸發發展機制，入夜後...

苗栗在地動福蛋...台灣優質雞蛋首度外銷帛琉 8萬顆蛋今封櫃出口

台灣農業傳佳績！苗栗縣造橋鄉的茂林畜牧場，首次將8萬顆優質雞蛋成功出口至南太平洋友邦帛琉，今午舉辦封櫃儀式後將正式出航，...

1-2月期統一發票還有7張大獎未兌領 是你嗎？

今年3-4月期統一發票中獎號碼將於周日（25日）開出，財政部賦稅署最新統計，今年1-2月期統一發票還有7名高額中獎人尚未...

買賣被投訴還不到場協商 北市公布米克邦、蝦皮都上榜

台北市法務局今公布今年度第1季受理消費申訴案件前4名無故不到場協商的被申訴企業經營者名單，包含米克邦、蝦皮、愛妮雅、仲信...

明天鋒面影響 賈新興估有利梅雨建立、颱風生成時間點

5、6月梅雨季，不過典型梅雨尚未報到，以及今年首颱仍未生成；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTu...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。