新冠疫情升溫快篩需求高 台南市公告販售通路名單看這裡

因應近期新冠疫情升溫，快篩需求明顯增加，台南市公告家用快篩販售地點，請市民盡速接種疫苗及戴口罩，出現疑似症狀善用快篩，但也提醒勿過度恐慌與囤貨行為，讓物資能夠充分、合理地流通使用，共同維護公平取得的原則。

台南市衛生局表示，食品藥物管理署已主動協調業者持續擴大生產與輸入量能，並與4大超商、連鎖藥局等通路合作強化備貨。南市為利市民就近取得快篩試劑，自即日起於衛生局網站公布本市家用快篩試劑販售藥局名單，相關資訊可至本局官網>COVID-19相關資訊>疫情訊息項下查詢（網址：https://gov.tw/1ph ），資訊將定期更新，請市民安心，無須恐慌搶購，也可先電洽確認庫存狀況，以免向隅。

衛生局提醒，若出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀，民眾應主動自我健康評估，可利用家用快篩試劑初步檢測，以利及早發現可能的感染情況。若快篩結果為陽性，請立即配戴口罩並盡速就醫，配合醫師診斷與治療，以利控制個人病況，並有效降低病毒在社區的擴散風險。