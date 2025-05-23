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新冠疫情升溫快篩需求高 台南市公告販售通路名單看這裡

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市公告家用快篩販售地點。圖／台南市衛生局提供
南市公告家用快篩販售地點。圖／台南市衛生局提供

因應近期新冠疫情升溫，快篩需求明顯增加，台南市公告家用快篩販售地點，請市民盡速接種疫苗及戴口罩，出現疑似症狀善用快篩，但也提醒勿過度恐慌與囤貨行為，讓物資能夠充分、合理地流通使用，共同維護公平取得的原則。

台南市衛生局表示，食品藥物管理署已主動協調業者持續擴大生產與輸入量能，並與4大超商、連鎖藥局等通路合作強化備貨。南市為利市民就近取得快篩試劑，自即日起於衛生局網站公布本市家用快篩試劑販售藥局名單，相關資訊可至本局官網>COVID-19相關資訊>疫情訊息項下查詢（網址：https://gov.tw/1ph ），資訊將定期更新，請市民安心，無須恐慌搶購，也可先電洽確認庫存狀況，以免向隅。

衛生局提醒，若出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道症狀，民眾應主動自我健康評估，可利用家用快篩試劑初步檢測，以利及早發現可能的感染情況。若快篩結果為陽性，請立即配戴口罩並盡速就醫，配合醫師診斷與治療，以利控制個人病況，並有效降低病毒在社區的擴散風險。

衛生局長李翠鳳呼籲市民應持續配合各項防疫措施，包括勤洗手、保持室內良好通風、出入公共場所佩戴口罩等，落實個人健康管理。市府也會持續監控疫情變化，調整相關應變措施，齊心防疫，守護社區安全。

台南市長黃偉哲請市民盡速接種疫苗及戴口罩。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲請市民盡速接種疫苗及戴口罩。記者吳淑玲／攝影

衛生局 疫情 快篩試劑

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