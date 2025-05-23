千萬富翁是你嗎？ 1到2月曾到這家中油消費注意了

2025年1至2月期統一發票中獎號碼已於3月25日下午公布，領獎時間自4月6日開始，只到7月7日就失效。財政部賦稅署表示，截至目前，1,000萬元特別獎仍有1張尚未領取，得主是在台中市太平區永豐路的中油加油站加油1,000元；200萬元特獎也有2張未領、100萬雲端發票專屬獎則有4張未領。

3至4月統一發票即將於5月25日開獎，賦稅署提醒，1至2月期統一發票中獎號碼日前已開出，特別獎獎金新臺幣1,000萬元中獎號碼為95980685，特獎獎金200萬元中獎號碼為37166026，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為11張及10張。

趕快回想自己是否曾進行以下消費。據統計，1,000萬元特別獎還有一張未領，是到台中市太平區永豐路中油，交易項目為1,000元加油油資；200萬元特獎也還有2張未領，其中一張是在桃園市中山路古早味麵線店消費60元，另一張則是在雲林縣崙背鄉信義路白巷子手搖飲購買45元飲品。

另外，100萬元雲端發票專屬獎也有四張尚未兌領，消費紀錄包含在App Store購買180元的應用程式、foodpanda平台產生的23元及11元外送費，以及在高雄第七區管理處楠梓服務所繳交的1,119元水費。