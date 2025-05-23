1-2月期統一發票還有7張大獎未兌領 是你嗎？

今年3-4月期統一發票中獎號碼將於周日（25日）開出，財政部賦稅署最新統計，今年1-2月期統一發票還有7名高額中獎人尚未出面兌獎，其中千萬大獎有1人、兩百萬元獎項2人、一百萬元獎項為4人，提醒中獎人盡早兌獎，以免逾期失去中獎機會。

財政部賦稅署指出，1-2月的統一發票千萬特別獎共開出11張，尚未兌領的只剩一張，是台中市太平區永豐路300號的中油加油站開出，金額1000元。至於兩百萬元特獎則有兩張未兌領，分別是桃園市桃園區中山路801號的「古早味大腸+蚵仔麵線」、雲林縣崙背鄉信義路85號的「白巷子WHITE ALLEY」，消費金額分別是60、45元。

財政部表示，本期領獎期間自4月6日起至7月7日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。