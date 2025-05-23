零食1成分恐造成發炎 醫警告：兒童常吃平均智商低

飯後總是忍不住來一包零食？減重醫師蕭捷健分享一則案例，指出有學員在高碳日捨棄超市便宜甜點餅乾，改吃真奶油做的千層，沒想到卡很久的體重就開始下降。蕭捷健表示「人造素食奶精、棕櫚油等造成的慢性發炎就是這麼厲害」。

蕭捷健在臉書粉專提到，想要對抗頑固體重的戰爭，除了熱量赤字，更重要的是身體要從超加工食品造成的慢性發炎中解脫，展現的真實代謝力。

以JAMA Neurology的8年研究為例，結果顯示只要每天有超過 20% 熱量來自超加工食品（UPFs），認知能力衰退速度就比低攝取的對照組快 28%。另外也追蹤 1.4 萬名兒童，發現從 3 歲開始以超加工食品為主的孩子，到 8 歲時平均智商比同儕降低。

研究作者以最簡單的 4 級加工層級與「80% 1-3級食物、20% 享樂食物」原則，讓大家日常能夠自檢餐盤：

第一級：未加工／天然食材 第二級：低度加工（去殼、冷凍、乾燥等），例如白飯、燕麥片 第三級：較多加工但仍有營養（罐裝豆泥、冷凍魚柳條） 第四級：超加工，食品配方、添加物、風味劑與精製澱粉的組合：餅乾、泡麵等

蕭捷健補充，目前科學家已捕捉到三條傷腦路徑，分別為慢性低度發炎、腸腦軸失衡、微塑膠穿腦現象。建議與其空泛說「少吃零食」，不如改用「一盤菜先看級別」的方法，把第四級降到一天最多一手掌大小，盡量避免過度加工的速食、餅乾等食品。