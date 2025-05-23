買賣被投訴還不到場協商 北市公布米克邦、蝦皮都上榜

台北市法務局今公布今年度第1季受理消費申訴案件前4名無故不到場協商的被申訴企業經營者名單，包含米克邦、蝦皮、愛妮雅、仲信資融。

依台北市消費者保護自治條例第25條第1款規定，無正當理由未派員出席協商會議的業者，北市府得於網路或媒體公告。

法務局指出，114年度第1季消費爭議申訴案件，未出席業者共計115家次。前4名分別為伊瑪格科技有限公司（米克邦）13次、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司（蝦皮平台賣家）7次、愛妮雅化妝品計6次、仲信資融股份有限公司3次。

其中，法務局接獲多位消費者反映米客邦所銷售「Pet Marvel寵物烘毛箱H4」、「Pet Marvel寵物餵食飲水機器人」、「OXS Thunder Pro+ SoundBar」、「QIN指靜脈智慧保險箱」及「Airwheel跑跑行李箱」等多項募資或預購產品發生遲未出貨且遲未退款，且米客邦也有屢次不出席北市府召開的協商調解會議。

法務局指出，妥善處理消費爭議是企業營運不可或缺的責任，業者若多次缺席協商程序且無正當理由，必要時市府將視情況命其到府說明營運狀況與處理機制。

消保官呼籲，消費爭議處理攸關企業經營者（賣家）商譽，應積極出席相關協商或調解會議，如屢次缺席市府召開的協商或調解會議，也無法妥適解決相關消費爭議者，將視需要邀請業者到北市府說明，了解公司營運情形，情節嚴重者將發布消費警訊 。