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破3000人加開暑期場 OPEN淡海輕軌機廠導覽揭開神秘面紗

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運公司推出「OPEN淡海機廠導覽活動」，吸引超過3000人次參與。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司推出「OPEN淡海機廠導覽活動」，吸引超過3000人次參與。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司推出「OPEN淡海機廠導覽活動」，向公眾揭開北台第一座輕軌五級維修基地的神秘面紗，迄今總參與人數已突破3000人次，新北捷運公司今天宣布，暑期將再加開4梯次導覽，釋出320名額，場次時間分別為7月5日、7月19日、8月2日與8月16日下午2時至5時，5月31日開放報名。

新北捷運指出，淡海輕軌通車以來，連結淡海新市鎮轉乘至台北市區的通勤動線，有效縮短轉乘市區的通勤時間，提升沿線生活機能，促進地方人口成長與產業發展，並帶動觀光人潮。

此導覽活動融合幾米繪本的奇幻世界與列車維運的專業知識，結合捷運工程導覽、創意場域美學與永續教育行動，打造全齡共享、跨世代學習的創新體驗平台。

後台開箱 × 知識共學是由專業人員導覽淡海輕軌車輛基地，深入介紹列車進廠保養流程與交通常識，強化交通科技與生活應用的基礎認識；公共藝術 × 空間美學部分，園區以幾米為淡海輕軌創作繪本為主題設計情境場域，將藝術融入交通設施，打造適合拍照打卡與情境式導覽的多感體驗。

寓教於樂 × 親子共學融入交通安全、低碳運輸、能源管理等知識主題，以遊戲互動方式導覽；環境關懷 × 人文對話則引導參與者思考城市發展與環境永續的關聯，結合在地文化、城市記憶與公共空間再造，深化民眾對生活場域的理解與認同。

參觀民眾可搭乘專屬導覽專列進入機廠，近距離見證車輛日常保養流程中的重點工序，如特殊的「加砂」作業，及平時無法觀看的洗車作業流程，從小朋友到長輩，都能在過程中理解列車如何每天穩定、安全地服務市民。現場還設有獨家導覽周邊商品販售與DIY手作課程。

新北捷運也與幾米團隊攜手，推出輕旅行主題周邊商品，現場購買幾米聯名商品單筆消費滿700元，即贈獨家聯名隨心輕旅行或金彩有魚悠遊卡一張，數量有限，送完為止；民眾可透過新北捷運公司官網或新北捷運 Metro官方臉書粉絲專頁查詢更多報名資訊。

新北捷運公司推出「OPEN淡海機廠導覽活動」，吸引超過3000人次參與。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司推出「OPEN淡海機廠導覽活動」，吸引超過3000人次參與。圖／新北捷運公司提供

淡海輕軌 新北捷運 幾米

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