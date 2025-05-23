明天鋒面影響 賈新興估有利梅雨建立、颱風生成時間點

5、6月梅雨季，不過典型梅雨尚未報到，以及今年首颱仍未生成；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，雖然下周四至6月6日環境有利梅雨建立，但太平洋高壓東退減弱明顯，西南季風軸線太偏東。而有利颱風生成環境預估，6月21日起建立，並持續至8月上旬。短期氣候預測顯示，6月中旬午後降雨明顯。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天受鋒面影響，嘉義以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後嘉義以南及花東亦有零星短暫雨。周日，苗栗以南有局部短暫雨，午後新竹以南及宜花東亦有零星短暫雨。下周一華南水氣移入，台南以北有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周二，午後山區有零星短暫雨。下周三，嘉義以北及宜花東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

他說，下周三晚上至下周四受鋒面影響，下周四各地有局部短暫雨，留意台中以南有局部較大雷雨發生的機率。

下周五開始端午節連假，賈新興表示，下周五鋒面南移至巴士海峽，嘉義以南及宜花東有局部短暫雨。下周六至6月1日，午後台中以南山區有局部短暫雨。觀察6月3日至4日，另一波鋒面影響。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。