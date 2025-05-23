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白天仍高溫 鄭明典：午夜後鋒面接近可能有雷雨胞發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣卷雲天空。圖／取自鄭明典臉書
台灣卷雲天空。圖／取自鄭明典臉書

大台北地區昨晚大雷雨，民眾驚訝雨勢之大堪比颱風天，至於今天是否還有出現劇烈天氣的機會？前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，午夜後鋒面接近，可能有雷雨胞發展。

鄭明典今天PO出真實色彩衛星影像，他表示，台灣卷雲天空，而卷雲因為透光性高，所以不會太白，而且常會有「馬尾狀」的特徵。卷雲透光，所以不妨礙中午前的高溫發展，而午後的溫度，就要看午後對流發展的狀態了。

他說，今天午後對流發展的機率仍高，但範圍不會特別大，因為低層大氣潮溼不穩定，但是還沒有強風持續輸送水氣，水氣來源有限。值得注意的是，午夜後鋒面接近，可能有雷雨胞發展。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

高溫 大雷雨

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