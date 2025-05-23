大台北昨晚大雷雨原因曝 今3地區恐更極端高溫 明天鋒面防短時強降雨

昨天晚間大台北地區大雷雨，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，可能是白天期間雖然已經蓄積了能量，但沒有觸發發展機制，入夜後才突然發展增強帶來強降雨，這種情形並不算罕見，但沒辦法事先掌握。隨機性高，也是午後雷陣雨預報的難處。

今天的大氣環境與昨天相似，歐宗學表示，但又有不同，大環境仍是偏南至西南風，鋒面已經離開，因此各地天氣型態與昨天相同，上午普遍晴時多雲，午後山區、大台北、東半部地區仍有局部熱對流雷陣雨，但預估降雨規模會比昨天小一點。

還沒有下雨的時候要注意高溫，歐宗學表示，今天台灣在鋒前暖區中，配合晴時多雲天氣，各地氣溫偏高，高溫32至34度；台北盆地、中南部內陸、花東縱谷地區有更極端的高溫出現，東南部地區受西南風背風沉降影響，同樣會有明顯的高溫。氣象署已經連續多日發布高溫預警資訊。

而且紫外線也相當強烈，歐宗學表示，普遍達到過量甚至是危險等級，一定要做好防曬，戶外長時間運動或勞力工作，要適時休息並補充水分及電解質，避免熱傷害。

歐宗學表示，明天清晨至上午鋒面將逐漸南下來到台灣，且繼續南移通過，白天期間從北到南、由西向東陸續都會有短暫陣雨甚至是雷雨發生的機會，也會有局部較大雨勢。降雨熱區偏向中北部地區，短時強降雨機會偏高，留意今明兩天之間的天氣變化。

周日鋒面已經南下到台灣南部至巴士海峽一帶，但歐宗學表示，環境還未穩定下來，各地仍有短暫陣雨機會，北部雨勢轉零星，中南部還是有局部雷雨影響，尤其是午後時段降雨會較為明顯。

下周一鋒面已經遠離，歐宗學表示，主要是受東北風影響，但有華南雲系東移帶來水氣，各地仍是多雲或陰天，並有局部短暫雨機會，不過，降雨會比較偏向山區附近且強度較低。下周二東北轉偏東風環境，東半部多雲局部短暫雨，午後各地山區局部短暫雷陣雨。

歐宗學表示，周末鋒面開始影響，以及後續東北風環境期間，台灣各地的高溫可望稍微獲得緩解，尤其北部地區受東北風帶來涼冷空氣影響，預估周日到下周一市區的早晚低溫約21至22度，白天高溫也僅23至24度，郊區可能會更低一些，與近日動輒30度以上相比，氣溫降幅相當明顯，也要留意未來這幾天的氣溫變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。