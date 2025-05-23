AI精進地震預警 氣象署曝尚有2關卡還在持續優化中

人工智慧時代，AI也可以精進地震預警。「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，AI在地震預警應用上，能有效避免誤報。

地震預警和「地震報告」不一樣，氣象署表示，地震預警的任務是在地震發生後，搶在強震到達前，用最快的速度告知有沒有可能造成災害、所在位置災害多嚴重，讓可能受影響的地區能有幾秒鐘至十幾秒的反應時間。早個幾秒，就可能救人一命。對防災應變來說，真的很關鍵。

而AI 能做什麼？氣象署表示，AI要幫忙「報地震」，得先學會兩件事，一是辨識真正的地震訊號，排除施工、車流等雜訊，「別讓誤報嚇壞大家」，二是判斷要不要發警報、該警示哪些縣市。

氣象署表示，靠著全台密集的地震觀測網，AI 每秒接收大量數據，透過歷史資料訓練，它能抓出不同地震的分布特徵，幫助判斷警報該不該發、怎麼發。至於現在進度，AI在「辨別是不是地震」這一關，表現相當不錯，能有效避免誤報；但要更準確地判斷震度分布和警報範圍，還在持續優化中。