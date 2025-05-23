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今更悶熱飆38度以上高溫 吳德榮：明起變天、端午連假前防劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達38度以上，白天熱如炎夏，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫達38度以上，白天熱如炎夏，注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天各地晴朗穩定，氣溫偏高，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，最高氣溫達38度以上，白天熱如炎夏，注意防曬、防中暑，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。北部22至36度、中部22至37度、南部23至38度、東部22至37度。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

吳德榮表示，明天上午起梅雨季第3波鋒面南下，伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。周日、下周一鋒面結構迅速減弱，各地雲量稍多，有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫微降，北台灣略轉涼。

下周二鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。吳德榮表示，下周三另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，局部短暫陣雨的機率漸提高。下周四梅雨季第4波鋒面南下，仍為移動性鋒面，挾南方水氣，有明顯降雨，應防劇烈天氣。

至於端午連假天氣，吳德榮表示，下周五鋒面已在巴士海峽，繼續南移，各地先後好轉，南台灣離鋒面較近、仍有局部陣雨的機率；下周六、6月1日各地晴時多雲，氣溫回升，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。此為期末模擬，應續觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式24日8時模擬圖（左圖）顯示，第3波梅雨季鋒面即將移入，伴隨明顯降雨。29日8時模擬圖（右圖）顯示，第4波梅雨季鋒面移入，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式24日8時模擬圖（左圖）顯示，第3波梅雨季鋒面即將移入，伴隨明顯降雨。29日8時模擬圖（右圖）顯示，第4波梅雨季鋒面移入，挾南方水氣，有大範圍明顯降雨。圖／取自「洩天機教室」專欄

鋒面 氣溫 吳德榮

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