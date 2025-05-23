夏天吃苦降火氣 營養學者分享媽媽的苦瓜香菇天然保健方法

營養學專家洪泰雄在個人粉專分享，最近回家，媽媽煮了幾道素菜，其中一道是媽媽的拿手好菜：「香菇炒苦瓜」。

他形容，一端上桌就香氣四溢，翠綠的苦瓜炒得剛剛好，苦中帶甘，咬下去就像夏天裡的一口涼風。配上一碗飯，讓人從胃涼到心。這時媽媽邊吃邊說：「夏天就是要吃點苦，才會降火氣啊。」

洪泰雄說，這句話雖然很家常，背後卻有科學依據。不只是中醫提倡「苦味入心，能清熱解暑」，連現代醫學也開始研究苦瓜中的活性成分，對血糖調節、代謝與腸道健康的幫助。

他也援引國際研究，2022年，刊登於「Food & Nutrition Research」的雙盲臨床研究：第二型糖尿病患者連續12周攝取苦瓜中特定胜肽（mcIRBP-19），空腹血糖與糖化血紅素（HbA1c）明顯下降。

沖繩人把苦瓜叫做「Goya」，洪泰雄說，他們的經典家常菜「Goya Chanpuru」幾乎天天吃，苦瓜、豆腐、蛋、豬肉一起炒，香氣撲鼻又開胃。沖繩也因此成為世界著名的長壽地區之一，苦瓜被視為當地健康長壽飲食文化的代表。

洪泰雄說，台灣的苦瓜品種很多，白苦瓜清爽溫和、苦味較淡，適合家常炒菜；但若是想強化保健效果，青苦瓜或印度型苦瓜的苦味更重，植物活性成分濃度也較高，是更理想的選擇。

洪泰雄從營養角度看苦瓜，熱量低、GI值低，富含維生素C、鉀、膳食纖維、葉酸與B群，也有天然植物化合物，具抗氧化、抗發炎、穩定血糖的潛力，適合代謝症候群、血糖不穩、慢性發炎族群食用。

至於料理方式，洪泰雄分析：

•快炒或汆燙：保留色澤與營養，減少苦澀

•先抓鹽再沖水：去苦又不流失太多營養

•避免油炸與長時間燉煮：維生素C與活性物質易流失

不過，不是人人都適合苦瓜，孕婦、正在服用降血糖藥物、血糖偏低者應避免大量食用；脾胃虛寒、容易腹瀉的人也不宜吃太多。

洪泰雄請大家分享家裡的苦瓜拿手菜，或特別的苦瓜料理法。有網友留言回答「鹹蛋炒苦瓜」、「鳳梨苦瓜雞湯」，洪泰雄也按讚，說「好吃！」