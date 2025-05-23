梅雨何時來？ 賈新興分析歷史紀錄、今年這天是關鍵

5、6月梅雨季，不過典型的梅雨還沒出現，今年還不是歷年最晚。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據1949年至2024年有利梅雨環境指標，分析每年梅雨季開始的時期，氣候平均約在第28候、5月16日至5月20日；歷史上最晚是2018年，第32候、6月5日至6月9日；歷史上最早是1951年、1974年、1994年、2008年，在第25候、5月1日至5月5日。

至於歷史上梅雨季雨量最少的紀錄，賈新興表示，根據歷年5至6月台灣13個平地站平均累積雨量紀錄顯示，1980年創下最少的降雨紀錄，只有182.6毫米，氣候中位數是465毫米，當年也是台灣乾旱的一年，特別是中南部。而1980年5月共有4個颱風生成。

賈新興說，根據「民國69（1980）年台灣乾旱研討」作者吳宗堯和王時鼎的研究，當年5月中下旬台灣位於副高脊線所在位置，依照當時看法應當屬於梅雨多雨天氣型態，但當年的5月4個颱風都在5月11日至5月25日之間發展，「他們寫下5月多颱影響台灣梅雨之量值」，6月台灣受副高主導控制，使得6月梅雨絕跡。

歷史上5月4颱生成，除了1980年以外，賈新興表示，還有1971年和2008年，1971年梅雨季雨量也偏少，2008年梅雨季雨量則比正常平均值略高。至於1980年當年有利梅雨的環境指標顯示，指標雖然於5月16日至5月20日以及5月25日至5月27日，均有出現水平風切（紅線）和垂直分切（藍線）同時大於零，但其數值和持續時間並不長，且台灣降雨也不明顯。雖然最後梅雨開始的時間訂在第28候（5月16日至5月20日）。

至於2025年實際的梅雨季狀況如何，賈新興表示，就持續觀察5月29日之後的狀況，也等整個6月結束後，分析實際的有利梅雨環境指標後，就知道答案了。