持續酷熱1縣市恐38度以上極端高溫 明起2波鋒面接力防強降雨

今天各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，中央氣象署表示，午後東半部、大台北、南投、嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

今天清晨至上午金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

今天天氣高溫炎熱，各地高溫約31到35度，新北、花東及中南部容易出現局部36度以上高溫，高雄甚至有局部38度以上極端高溫發生的機率。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，26至32度；金門多雲短暫陣雨，26至31度；馬祖陰時多雲短暫陣雨，24至29度。

中央氣象署發布高溫資訊，今天高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。

明天清晨鋒面接近，西半部地區有零星短暫陣雨，白天起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。

周日鋒面移至巴士海峽及東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下周一東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

下周二起東北季風減弱，白天起氣溫回升；下周二、下周三各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周三午後降雨範圍擴大，北部、東北部及東部地區亦有局部短暫雷陣雨。

下周四鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下周五起端午連假，氣象署表示，下周五、下周六鋒面位於巴士海峽，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨；6月1日水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。