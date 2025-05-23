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銀響力新聞獎 聯合報「孤獨死警報響起」等4作品入圍

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

由弘道老人福利基金會主辦的銀響力新聞獎昨公布第五屆入圍名單，本屆總共吸引二五二件作品報名，選出五十九件入圍，聯合報以「孤獨死警報響起」、「啃老啟示錄」、「千人苦候教養院」、「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」報導分別入圍「調查報導獎」、「平面及網路（文字）類─專題報導獎」、「數位創新獎」。

銀響力新聞獎是國內第一個以「高齡」為主題的新聞獎項，由弘道老人福利基金會主辦，鼓勵媒體投入多元正向的高齡議題報導。今年第五屆的銀響力新聞獎，總共吸引二五二件作品報名，選出五十九件入圍。

面對超高齡社會，聯合報「孤獨死警報響起」深入調查在高齡化、一人宅激增的社會結構下，一個人的老後並不可怕，可怕的是無「法」安老、善終，藉以檢視現行法令與孤獨死現實的嚴重脫節，一連入圍銀響力「平面及網路（文字）類─專題報導獎」、「調查報導獎」兩項大獎。

「啃老啟示錄」從父母視角出發，探討如何養出不啃老的自立子女；「千人苦候教養院」則揭露全台三千多人排隊想進教養院，卻「機構老、工作人員老、住民老」三老問題，導致有閒置床位也無法收容，兩項專題報導皆入圍銀響力「平面及網路（文字）類─專題報導獎」。「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」入圍「數位創新獎」。

第五屆銀響力新聞獎將在七月十八日於誠品生活松菸店表演廳舉行頒獎典禮。

孤獨 失智 啃老

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