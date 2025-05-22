離台前再訪500盤名店「三六食府」！黃仁勳：有夠賀呷

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台進入第7天，把握最後一晚在台灣停留的時間，雖然晚上下起大雨，但黃仁勳仍前往愛店「三六食府」享用晚餐，離開前他也不忘親自發送炒飯、炒麵給現場守候的媒體與粉絲，並直呼「有夠賀呷」，黃仁勳預計明天搭機離台。

位於台北師大商圈巷弄內的「三六食府」是採預約制的私房餐廳，去年黃仁勳來台時就曾造訪，此次離台前的晚餐又選在這裡，顯見其對菜色念念不忘，他曾在受訪時表示，特別喜愛店內招牌菜如「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」等。