離台前再訪500盤名店「三六食府」！黃仁勳：有夠賀呷

聯合報／ 記者高婉珮/即時報導
輝達執行長黃仁勳中午先到內湖牛耳精緻麵館用餐，晚上則造訪三六食府。記者林伯東／攝影
輝達執行長黃仁勳中午先到內湖牛耳精緻麵館用餐，晚上則造訪三六食府。記者林伯東／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台進入第7天，把握最後一晚在台灣停留的時間，雖然晚上下起大雨，但黃仁勳仍前往愛店「三六食府」享用晚餐，離開前他也不忘親自發送炒飯、炒麵給現場守候的媒體與粉絲，並直呼「有夠賀呷」，黃仁勳預計明天搭機離台。

位於台北師大商圈巷弄內的「三六食府」是採預約制的私房餐廳，去年黃仁勳來台時就曾造訪，此次離台前的晚餐又選在這裡，顯見其對菜色念念不忘，他曾在受訪時表示，特別喜愛店內招牌菜如「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」等。

而「三六食府」的主廚承襲過往7、80年代政商名流雲集、來來飯店「湘園」的私房手路菜，搬遷後改為中菜私廚餐廳，菜單也從川、湘料理，延伸至蘇浙滬粵與京菜，涵括宴會大菜到家常小炒、南北菜系、融合東西，選擇多樣。同時，也在去年第四屆的500盤美食評鑑中，獲得評審團四盤肯定，除「花膠火瞳砂鍋雞湯」、「香酥芋泥鴨」以外，還有「芝麻脆鱔」入選，並獲選特別獎中的「經典老店傳承獎」。

招牌菜「花膠火瞳砂鍋燉土雞」。圖/摘自三六食府粉絲團
招牌菜「花膠火瞳砂鍋燉土雞」。圖/摘自三六食府粉絲團
預約制私房餐廳「三六食府」榮獲第四屆500盤「經典老店傳承獎」。報系資料照片
預約制私房餐廳「三六食府」榮獲第四屆500盤「經典老店傳承獎」。報系資料照片

餐廳 特別獎

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