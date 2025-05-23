總統：身體活動人口 2030應增15％

總統府健康台灣推動委員會昨舉行第四次會議，會議主軸是「推動全民運動促進國人健康」，賴清德總統表示，運動應成為國人生活的一部分，在二○三○年較二○二一年，「身體活動人口數」應增加百分之十五，依國發會人口推估系統估算，十二歲以上運動人口增加一四一萬人。

運動部將於九月九日掛牌，行政院會昨配套修正運動產業條例，明定國發基金提撥一定比例投資運動產業，企業贊助重點運動業的免稅額也從現行百分之一百五十提升至一百七十五，並將得減除營利事業所得額的施行期間從五年延長至十年，引導國發基金與民間資金投資運動產業。

為鼓勵全民運動，教育部表示將提供參與身體活動或運動民眾如動滋券、運動幣等誘因。教育部次長張廖萬堅說，過去動滋券一開始使用率很高，但民眾抵用的項目多是買運動用品，後來修正後，對鼓勵運動產業發展如運動中心消費，使用率降低。未來運動部成立後會有行政法人運動產業發展中心，會研究運動幣，可直接在手機上使用。

賴總統表示，國人平均壽命已從七十九歲增至八十二歲，不健康餘命比率下降，但還有努力的空間。世界衛生組織指出，活動量不足是導致非傳染性疾病（ＮＣＤ）的主要風險因子之一，定期體育活動對身心健康有顯著好處。未來政府將從營造社會氛圍、建構支持性環境、提升人民自主健康意識、整合資訊系統等，推廣全民運動。

賴總統昨在健康台灣指出，請交通部繼續推動自行車道布建計畫，並和農業部、國發會及地方政府合作，彙整並公開各地步道資訊，建構安全友善的步道路網與步道分級；鼓勵公私協力，打造因地制宜的運動促進措施。