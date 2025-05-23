減輕醫院壅塞 健保署擬開放遠距急門診

健康台灣推動委員會昨天舉行第四次會議，前次會議時，全台急診壅塞成討論焦點，近期因新冠疫情影響，各醫院急診病人又變多，健康台灣推動委員會副執行秘書、健保署長石崇良表示，為建立急診壅塞應變機制，衛福部健保署擴大在宅急症照護，個別醫院總額保障急重症收治，並研議開放急門診遠距服務。

根據「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，目前遠距醫療實施場域以偏鄉地區醫療站、居家醫療收案民眾住家為主，且僅限艱眼科、耳鼻喉科等特定科別限制，急診遠距醫療則不限科別。現行偏鄉地區已有遠距急診會診機制，健保署考量擴大給付範圍，目前研議中。

對開放急診距醫療，急診醫學會榮譽理事陳維恭表示贊成，建議透過區域聯防機制，由各家醫院輪值急診遠距醫療任務，優先紓解夜間、假日急診人潮，可將遠距看診作為篩檢機制，有需求的患者經醫師遠距診療再到醫院，減免部分負擔。

急診者減量 醫界樂觀

陳維恭表示，急診壅塞的原因，除了醫療人員缺乏，住院病人無法紓解，擠在急診，也因為醫院一般門診於平日夜間、假日休診，有醫療需求民眾只好直接跑急診，把急診當門診使用。

陳維恭表示，在現有的醫護人力下，要有效解決急診壅塞較為困難，急門診遠距醫療是正確方向，若能有效紓解夜間、假日醫療需求，對醫院人力配置也有幫助。

「急門診遠距醫療雖不一定立刻減少壅塞，但可達到『急診病人減量』效果。」陳維恭建議，健保署可透過區域聯防概念，由區域內各家醫院輪流負責當地急門診遠距醫療。

陳維恭說，「同樣是解決問題，若能輪流解決，各家醫院就能分散壓力，若醫院各自努力，各家醫院自己需要面對壓力。」他表示，學會對此正面看待，願意共同研議。

同工不同酬 全面檢討

另外，賴總統提出醫師「不同工不同酬」。石崇良說，衛福部全面檢討中，健保署研議調整門診診察費，分為一般及複雜診察費，建立合理門診量及異常申報管理機制，目前正徵詢醫學會意見；醫療支付項目調整順序，以強化醫院體質、維持住院營願為目標，將優先調升基本診療項目、兒童重症及住院案件給付。