運動部成立後擬發運動幣 投資運動產業擬擴大減稅

總統府今天召開健康台灣推動委員會第4次委員會議，教育部政務次長張廖萬堅表示，為鼓勵全民運動，運動部成立後研議「運動幣」，最快明年下半年推出，也期盼修法擴大投資運動產業減稅額度。

這次委員會議聚焦全民運動，衛生福利部次長周志浩表示，半數國人身體活動（指任何經過骨骼肌消耗能量所引起的肢體移動）未達標，盼2030年身體活動人口數較2021年增加15%，換算12歲以上應增加141萬。

委員會議與會專家為此提出營造活躍社會、創建活躍環境、培養活躍國人、建立活躍系統等4項策略。其中，創建活躍環境部分，運動場館預計自2024年的1563家，在2030年增加到2000家。

張廖萬堅會後向媒體說明，2000家目標，是包含大型運動中心和一般健身房的大小場館，增加手段則包含增加活動人口與推展全民運動等，行政院在今天通過的「運動產業發展條例」修法草案，就對此增加投資法源。

張廖萬堅說，過去連鎖私人健身場域會遇到融資、發展計畫等問題，待本次修法草案順利通過後，將規範引進國發基金及民間資金投資運動產業。企業減稅也不再限於競技運動或特定項目，捐贈職業運動和業餘運動重點賽事，加成減稅額度更從150%提升到175%。

動滋券政策部分，張廖萬堅表示，首次發放時民眾抵用率很高，但多是用於買運動鞋、運動服裝，對於觀看賽事、產業發展幫助有限；更改使用規則後，目前多用於健身房、運動中心、游泳池消費，雖然看起來使用率有降低，但是也達到45%。

張廖萬堅說，未來配合運動部9月9日掛牌，將於明年元旦成立行政法人運動產業發展中心，將會研擬運動幣的發放，應該明年下半年就會研發出來。

企業參與運動促進部分，周志浩補充，會中專家建議，金管會已經要求一定資本額以上上市櫃公司，都要提出永續報告書，可透過與永續報告相關顧問公司、產業主動聯繫，加強企業在報告中對於員工健康自理狀況的呈現。

總統府發言人郭雅慧則提及，專家在會中指出，台灣人喜歡參加馬拉松，卻發生不幸猝死案例，希望透過科技避免。因此總統賴清德也於會後裁示，要求相關主管機關研議，未來如何規範馬拉松等賽事，在沿途適當距離設自動體外心臟電擊去顫器（AED），以利及時急救。