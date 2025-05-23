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你喜愛吃到飽嗎？／上百道任君選 全家皆大歡喜

聯合報／ 文／梅子（桃園市）
全家聚餐時，最佳的餐廳選擇就是去食材多樣、選擇多的吃到飽餐廳。圖／梅子提供
全家聚餐時，最佳的餐廳選擇就是去食材多樣、選擇多的吃到飽餐廳。圖／梅子提供

第一次吃Buffet是30多年前，在美國賭城吃晚餐時，看到上百道任你選擇的餐點，簡直是目瞪口呆、垂涎三尺，當時對美式餐點雖沒有特別喜好，但肉拿一些、湯取一勺、青菜不能少、甜點、水果也要…，一餐下來吃到撐腸拄腹了，心想台灣如果有這樣的餐廳該有多好。

不久後，台灣開了吃到飽餐廳，正值孩子成長食量大時，我們趨之若鶩，經常光顧；步入中年後，逐漸心寬體胖，對Buffet無福消受，只好敬而遠之。沒想到現在是阿嬤了，重新成為Buffet的忠實顧客。

成為保母奶奶後，家人忙著照顧兩個孫子幾乎都外食，但不是少了蛋白質就是缺了蔬菜，有的人不吃牛、有的人不吃海鮮，孫子又挑食，因此全家聚餐時，最佳的餐廳選擇就是去食材多樣、選擇多的吃到飽餐廳。

不論是火鍋、日式料理、燒烤、牛排等各式吃到飽餐廳我都愛，第一輪會優先取用肉類、海鮮等蛋白質食物，第二輪則吃當季的蔬菜，但只要有勾芡，一定敬謝不敏，湯也一樣。水果淺嘗即止，各式酒水、飲料、冰淇淋等絕對不碰，但我抗拒不了餐後的一杯咖啡、一塊小蛋糕。

依家人不同的喜愛、所需取用各式美食，一餐下來，不僅滿足了全家的口腹之欲，還皆大歡喜。只是吃到飽後，為了讓我的腸胃消化休息一下，我會實行「168斷食法」呢。

吃到飽 保母

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