肝基會助篩檢 「童心寶貝」腹超初體驗

肝癌高居國人十大癌症第二位，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，主要肇因為B、C型肝炎。肝基會總執行長楊培銘表示，肝炎早期通常沒有明顯症狀，除了抽血檢查發炎指數外，更不能遺漏做腹部超音波檢查，可及早揪出肝硬化或肝癌。

楊培銘說，肝基會於10年前開始，為全台灣各地燒燙傷、聽障、脊髓損傷、顏面損傷及視障朋友做免費的肝病檢查，昨天為第一社會福利基金會的童心寶貝、家屬及教保老師舉辦免費肝病檢查、癌症指數檢查並加做腹部超音波檢查。

「童心寶貝」是第一社會福利基金會對心智障礙服務使用者的暱稱，第一社會福利基金會執行長張菁倫表示，健康檢查對多數人來說，或許只是生活中的例行項目，但是對童心寶貝而言，卻是一項充滿挑戰的任務。

「他們完全沒做過腹部超音波，此次檢查之前，我們已經做過好幾次演練，希望解除他們對陌生人事物的不安。」張菁倫說，已經幫童心寶貝訓練多次「吸氣、閉氣」動作，還塗上凝膠實際模擬，希望降低他們敏感的觸覺反應，順利配合檢查醫師的指令。

第一社會福利基金會童心寶貝的家長劉麗蓮指出，陪伴心智障礙的孩子成長，真的煎熬又艱辛，包含心理壓力。她感謝林堉璘宏泰教育基金會的善款，以及肝基會的協助，難得有機會接受健康檢查。很多童心寶貝因為外出不便，從來沒有做過腹部超音波，這次帶孩子來抽血、超音波篩檢，也是一種喘息服務。

楊培銘說，肝基會特別集結社會愛心善款，為弱勢族群進行免費肝病抽血篩檢及腹部超音波檢查。他也呼籲，40歲以上民眾每年都要做一次腹部超音波檢查；有脂肪肝也不要輕忽，加強控制代謝異常避免走向肝炎。