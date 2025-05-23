聽新聞
0:00 / 0:00

台大研究：憂鬱、躁鬱症與基因有關

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
研究顯示，憂鬱症、躁鬱症與基因相關。圖／123RF
研究顯示，憂鬱症、躁鬱症與基因相關。圖／123RF

研究顯示，憂鬱症躁鬱症基因相關。台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。學者建議，未來可發展藥物及篩檢，幫助疾病治療並延緩憂鬱症發生。

郭柏秀說，情緒障礙造成嚴重疾病負擔，導致過早死亡或健康傷害，民眾無法執行既有功能，連帶會造成勞動力下降、家庭功能損失。據統計，憂鬱症與躁鬱症占各項精神健康狀況一半，對社群、社會造成重大影響；情緒障礙不分年齡都會發生，在15至24歲中比率最高。已知危險因子包括體質、壓力、睡眠等。

研究顯示，全球憂鬱症盛行率約15%，遺傳影響約30%至40%；躁鬱症盛行率2.4%，遺傳影響約為60%至80%，兩種疾病也都受社會、生活型態、環境因子影響。郭柏秀說，團隊最新研究分別辨識出697個基因位點與憂鬱症有關，298個與躁鬱症有關遺傳位點，比既有研究多出4倍。

台大醫院心身醫學科主任陳錫中表示，憂鬱症患者第一次使用藥物，僅3分之1患者復原，3分之2患者必須換藥或合併使用不同藥物，現有藥物作用機轉無法解決憂鬱症致病原因，此研究讓臨床醫師看見未來希望。

躁鬱症 憂鬱症 基因 台大

延伸閱讀

曾攬中國7億人次檢測 「核酸大王」告多地衛健局追債

台大研究曝憂鬱症致病新基因 專家：可發展篩檢延緩發病

中了基因樂透！H.O.T.隊長文熙俊女兒「長得和金多美一模一樣」網驚：真的不是偷生？

114會考自然／圖表題多…考題有陷阱 考生：差點被騙失分

相關新聞

明天持續悶熱「飆高溫上看38度」周六起變天全台有雨

明天持續高溫，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，高溫上看36至38度，周六至下周一受鋒面影響，各地都有明顯雨...

一輩子受用無窮的健康習慣 醫：互動能增加運動樂趣

你今天運動了嗎？國健署建議，國人每天運動至少30分鐘，每周累積150分鐘以上的中度身體活動；不過，有超過一半的成人達不到...

無毒教母譚敦慈傳授「抗暑3招」 快收棉被、運動避開這時段

近日氣溫屢破30度，更有高達37度紀錄！端午節還沒過，該收冬衣和棉被了嗎？無毒教母譚敦慈建議，「天氣這麼熱，趕快把大型衣...

健保署拋急門診遠距醫療 急診醫：助夜間假日急診減量

近期新冠疫情再次升溫，醫院急診壅塞恐重演。衛福部健保署長石崇良在總統府健康台灣推動委員會表示，健保署擬透過開放急門診遠距...

台大研究：憂鬱、躁鬱症與基因有關

研究顯示，憂鬱症、躁鬱症與基因相關。台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬...

總統：身體活動人口 2030應增15％

總統府健康台灣推動委員會昨舉行第四次會議，會議主軸是「推動全民運動促進國人健康」，賴清德總統表示，運動應成為國人生活的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。