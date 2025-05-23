台大研究：憂鬱、躁鬱症與基因有關

研究顯示，憂鬱症、躁鬱症與基因相關。台大公衛學院流病及預醫所教授郭柏秀近期完成一項跨人種研究，分別蒐集500萬、290萬樣本，辨識出697個基因位點與憂鬱有關、298個與躁鬱症有關。學者建議，未來可發展藥物及篩檢，幫助疾病治療並延緩憂鬱症發生。

郭柏秀說，情緒障礙造成嚴重疾病負擔，導致過早死亡或健康傷害，民眾無法執行既有功能，連帶會造成勞動力下降、家庭功能損失。據統計，憂鬱症與躁鬱症占各項精神健康狀況一半，對社群、社會造成重大影響；情緒障礙不分年齡都會發生，在15至24歲中比率最高。已知危險因子包括體質、壓力、睡眠等。

研究顯示，全球憂鬱症盛行率約15%，遺傳影響約30%至40%；躁鬱症盛行率2.4%，遺傳影響約為60%至80%，兩種疾病也都受社會、生活型態、環境因子影響。郭柏秀說，團隊最新研究分別辨識出697個基因位點與憂鬱症有關，298個與躁鬱症有關遺傳位點，比既有研究多出4倍。

台大醫院心身醫學科主任陳錫中表示，憂鬱症患者第一次使用藥物，僅3分之1患者復原，3分之2患者必須換藥或合併使用不同藥物，現有藥物作用機轉無法解決憂鬱症致病原因，此研究讓臨床醫師看見未來希望。