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強化災後環境清理調度應變 環境部攜手南市實兵演練

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部舉辦「114年災後環境復原及消毒調度演練」。圖／環境部提供
環境部舉辦「114年災後環境復原及消毒調度演練」。圖／環境部提供

為提升天然災害後環境復原與消毒作業之調度效率，環境部22日攜手臺南市政府於歸仁區大臺南會展中心，舉辦「114年災後環境復原及消毒調度演練」，以因應日益嚴峻的氣候變遷，強化地方政府與中央的資源整合、調度與應變能力，確保災後環境迅速恢復，保障民眾健康與生活安全。

「114年災後環境復原及消毒調度演練」由環境管理署署長顏旭明、副署長劉瑞祥及臺南市政府環境保護局局長許仁澤親自出席。本次演練情境模擬強烈颱風侵襲臺南地區，造成臺南部分地區嚴重淹水、禽畜大量死亡以及廢棄物激增等情況，對當地環境衛生與民眾生活構成重大衝擊。

環境部表示，演練分為兵棋推演及實兵操作兩部分，透過環境災害管理資訊系統(EMIS)，啟動跨縣市支援機制，迅速調度未受災區之人力、清理機具及消毒設備至災區，展現政府跨縣市與部門資源整合及高效率的指揮調度與應變能力。共動員13輛各型清理與消毒機具、26位專業人力，完整演練災後環境清理與消毒流程，實地驗證應變系統之可行性與效能，確保在最短時間內恢復災區環境品質。

極端氣候事件頻率與強度日益增加，災後環境復原作業不僅需仰賴縝密的計畫與訓練，更需透過持續性的演練進行實戰驗證與改進。此次演練除驗證調度系統運作效能，更強化了中央與地方合作模式，也為未來各類災後復原工作奠定堅實基礎。

環境部呼籲各單位持續落實平時訓練、檢視各項機具與裝備狀況，針對演練中所發現的問題進行精進改進，以確保在實際災情發生時，能即時、有效投入應變與復原工作。未來環境部也將持續推動各項環境災後復原與消毒調度演練，並深化與地方政府合作，攜手守護國人生命財產安全與生活環境品質。

廢棄物 地方政府

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