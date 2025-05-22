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新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

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大台北晚間下起大雷雨 外出民眾急忙避雨

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
台北市晚間降下暴雨，閃電大作，一位家長帶著孩子躲進公園遊樂設施中以避暴雨。記者曾原信／攝影
台北市晚間降下暴雨，閃電大作，一位家長帶著孩子躲進公園遊樂設施中以避暴雨。記者曾原信／攝影

大台北地區晚上下起大雷雨，頓時閃電大作，讓外出民眾措手不及，一位家長抱著孩子躲進遊樂設施中避雨，中央氣象署晚間針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，並警告山區有溪水暴漲可能，氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象署 大雷雨

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