影／國內首座文學家紀念公園導覽功能升級 彰化二林士紳齊揭幕

國內首座以文學家命名的二林鎮洪醒夫文學紀念公園，今主題解說牌及文學廊道落成啟用，地方文學社團和學校演奏音樂、朗讀洪醒夫作品，文學家吳晟等人獻詩給洪醒夫，緬懷這位才華洋溢卻不幸早逝的文學家。

洪醒夫熱衷文學創作，細膩描寫農村日常，作品蘊藏台灣農村人與土地、人與事之間的純樸感情與溫度，曾獲聯合報小說獎、吳濁流文學獎等殊榮。二林鎮以儒林自稱，地方士紳、鎮公所為紀念洪醒夫，設立文學紀念公園，今年他去世將滿43年，他弟弟洪媽量的同學黎錦源發起捐獻，為文學紀念公園增設主題及文學廊道，讓參觀公園民眾更了解這位農村文學家。

今落成啟用典禮，縣立二林高中國中部管樂團、萬合國小、二林國小演奏音樂和朗讀詩歌，二林香草吟社朗誦洪醒夫的詩詞，文學家吳晟、康原、謝四海、廖永來朗誦獻給洪醒夫的詩作，活動洋溢濃濃文學氣息。

文化局長張雀芬代表縣長王惠美，致贈感謝狀給發起捐贈的黎錦源，及捐贈人唐政欽、古恆昌、蔡惠卿、陳嘉祥、黎璇璣、林明娥、謝榮哲、余新牙、陳正，為洪醒夫文學紀念公園增加導覽功能。主題石碑在公園入口處，文學廊道的兩側設有解說牌，洪醒夫故居也增設主題標示，和洪媽量創作的「思念」指示牌。