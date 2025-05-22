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暴雨！北市萬華等區下班遇大雷雨 10分鐘雨量超驚人
雷雨警報，中央氣象署針對台北市西南側發布雷雨警報。北市災防辦提醒，目前強對流雲系已移入台北市西南側的萬華區，10分鐘雨量達20毫米，預估未來1小時市區時雨量可達50毫米以上。
另外文山、中正、大安等區也將雷雨，持續約1小時，時雨量約20至30毫米。
北市災防辦表示，根據氣象署預報，因有強對流雲系發展，即將往東北移入台北市西南側，預估今天下班19時20分之後，文山、萬華、中正、大安等行政區將大雷雨，因正值下班尖峰，提醒民眾注意。
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