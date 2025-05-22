雷雨炸8縣市！松機晚間暫停地面作業 部分班機延誤

北北基桃等8縣市今晚間下起大雷雨，中央氣象署也發布豪雨特報，航空班機也連帶受到影響。交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機場晚間7時27分起暫停地面作業。部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

氣象署晚間7時20分發布豪雨特報，預估豪雨一路下到入夜，豪雨警戒縣市包含基隆北海岸、新北市；大雨警戒縣市包含台北市、桃園市、新竹縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（22）日新北市有局部大雨或豪雨，台北、桃園、東半部地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。