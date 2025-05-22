健保署拋急門診遠距醫療 急診醫：助夜間假日急診減量

近期新冠疫情再次升溫，醫院急診壅塞恐重演。衛福部健保署長石崇良在總統府健康台灣推動委員會表示，健保署擬透過開放急門診遠距醫療，紓解急診壅塞。急診醫學會榮譽理事陳維恭表示贊成，建議透過區域聯防機制，由各家醫院輪值急診遠距醫療任務，優先紓解夜間、假日急診人潮，可把遠距作為篩檢機制，經醫師遠距診療再到醫院，減免部分負擔。

急診壅塞成因除醫療人員缺乏，住院病人無法紓解，擠在急診外，也因為平日夜間、假日醫院一般門診休診，有醫療需求民眾常會直接跑急診，把急診當門診使用。陳維恭表示，醫護人員不足導致急診壅塞，再現有人力下，要有效解決壅塞較為困難，急門診遠距醫療是對的方向，若能有效紓解夜間、假日醫療需求，對醫院人力配置也會有所幫助。

陳維恭建議，病人夜間、假日需要醫療協助時，若症狀屬於輕症，未直接危及性命，可先透過急門診遠距醫療，由急診醫師判斷疾病情況，若醫師認定病況危急，可請病人立刻至醫院就醫，若病情判定屬輕症，也可建議病人先進行初步處置，過幾天再到醫院，若能針對經遠距診療再到急診者，減輕部分負擔，未經遠距診療就到急診病人，則加重部分負擔，就可讓其成為一項分級篩選機制。

「急門診遠距醫療雖不一定立刻減少壅塞，但可達到『急診病人減量』效果。」陳維恭表示，急診醫師必須自己解決自己的問題，依目前運作，為因應假日、夜間急診就醫人數增加，各家醫院都必須排出一定人力因應，醫院成本相對也高，若能透過遠距醫療，將可用較精簡的人力配置，解決民眾大部分的問題。

陳維恭建議，健保署可透過區域聯防概念，由區域內各家醫院輪流負責當地急門診遠距醫療，「同樣是解決問題，若能輪流解決，各家醫院就能分散壓力，若醫院各自努力，各家醫院自己需要面對壓力。」他表示，政府願意推動開放急門診遠距醫療，站在自己與學會立場均正面看待，願意共同研議。