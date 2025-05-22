快訊

新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

健保署拋急門診遠距醫療 急診醫：助夜間假日急診減量

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良稍早在總統府健康台灣推動委員會表示，健保署擬透過開放急門診遠距醫療，紓解急診壅塞；圖為急診示意圖。本報資料照片
衛福部健保署長石崇良稍早在總統府健康台灣推動委員會表示，健保署擬透過開放急門診遠距醫療，紓解急診壅塞；圖為急診示意圖。本報資料照片

近期新冠疫情再次升溫，醫院急診壅塞恐重演。衛福部健保署長石崇良在總統府健康台灣推動委員會表示，健保署擬透過開放急門診遠距醫療，紓解急診壅塞。急診醫學會榮譽理事陳維恭表示贊成，建議透過區域聯防機制，由各家醫院輪值急診遠距醫療任務，優先紓解夜間、假日急診人潮，可把遠距作為篩檢機制，經醫師遠距診療再到醫院，減免部分負擔。

急診壅塞成因除醫療人員缺乏，住院病人無法紓解，擠在急診外，也因為平日夜間、假日醫院一般門診休診，有醫療需求民眾常會直接跑急診，把急診當門診使用。陳維恭表示，醫護人員不足導致急診壅塞，再現有人力下，要有效解決壅塞較為困難，急門診遠距醫療是對的方向，若能有效紓解夜間、假日醫療需求，對醫院人力配置也會有所幫助。

陳維恭建議，病人夜間、假日需要醫療協助時，若症狀屬於輕症，未直接危及性命，可先透過急門診遠距醫療，由急診醫師判斷疾病情況，若醫師認定病況危急，可請病人立刻至醫院就醫，若病情判定屬輕症，也可建議病人先進行初步處置，過幾天再到醫院，若能針對經遠距診療再到急診者，減輕部分負擔，未經遠距診療就到急診病人，則加重部分負擔，就可讓其成為一項分級篩選機制。

「急門診遠距醫療雖不一定立刻減少壅塞，但可達到『急診病人減量』效果。」陳維恭表示，急診醫師必須自己解決自己的問題，依目前運作，為因應假日、夜間急診就醫人數增加，各家醫院都必須排出一定人力因應，醫院成本相對也高，若能透過遠距醫療，將可用較精簡的人力配置，解決民眾大部分的問題。

陳維恭建議，健保署可透過區域聯防概念，由區域內各家醫院輪流負責當地急門診遠距醫療，「同樣是解決問題，若能輪流解決，各家醫院就能分散壓力，若醫院各自努力，各家醫院自己需要面對壓力。」他表示，政府願意推動開放急門診遠距醫療，站在自己與學會立場均正面看待，願意共同研議。

醫師 遠距 健保署

延伸閱讀

馬偕、輝達雙強聯手 打造AI機器人減輕臨床負擔

解決急診壅塞 健康台灣委員會：擬開放急門診遠距醫療

新冠疫情升溫 急診病例增加 醫師提醒這類人記得打疫苗

住院醫性侵未通報衛生局 台大醫院：僅規定通報社會局

相關新聞

入夜範圍擴大！雷雨炸北北基8縣市 2縣市恐有冰雹發生

中央氣象署晚間7時17分發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間8時15分。氣象署指出，新北市、台北市晚間除要留意大雷雨外...

獨／台鐵汐科站電線冒火「列車還在行進中」台鐵急處理

台鐵一列車行經汐科站時，上方電線竟冒火，驚險一幕全被民眾目睹。台鐵說明，台鐵汐科站南邊中正線上方門型架有鳥巢，因不明原因...

雷雨炸8縣市！松機晚間暫停地面作業 部分班機延誤

北北基桃等8縣市今晚間下起大雷雨，中央氣象署也發布豪雨特報，航空班機也連帶受到影響。交通部民航局表示，因雷雨當空，松山機...

無毒教母譚敦慈傳授「抗暑3招」 快收棉被、運動避開這時段

近日氣溫屢破30度，更有高達37度紀錄！端午節還沒過，該收冬衣和棉被了嗎？無毒教母譚敦慈建議，「天氣這麼熱，趕快把大型衣...

暴雨！北市萬華等區下班遇大雷雨 10分鐘雨量超驚人

雷雨警報，中央氣象署針對台北市西南側發布雷雨警報。北市災防辦提醒，目前強對流雲系已移入台北市西南側的萬華區，10分鐘雨量...

明天持續悶熱「飆高溫上看38度」周六起變天全台有雨

明天持續高溫，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，高溫上看36至38度，周六至下周一受鋒面影響，各地都有明顯雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。