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入夜範圍擴大！雷雨炸北北基8縣市 2縣市恐有冰雹發生
中央氣象署晚間7時17分發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到晚間8時15分。氣象署指出，新北市、台北市晚間除要留意大雷雨外，還有冰雹發生的機率，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
另外，氣象署也針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報。
氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２２）日新北、台北、桃園、東半部地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。
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