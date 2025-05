高材生勇奪亞洲最佳甜點主廚 創意驚豔Louis Vuitton

2025 年「亞洲50最佳餐廳(Asia's 50 Best Restaurants)」榜單中,位於曼谷、由法國精品Louis Vuitton首度進軍東南亞的餐廳「Gaggan at Louis Vuitton」榮登第31名;餐廳甜點主廚Dej Kewkacha,更榮獲 「2025亞洲最佳甜點主廚(Asia's Best Pastry Chef Award)」殊榮,成為首位獲得此榮耀的泰國籍甜點主廚。

「我對甜點真正的好奇,其實是在倫敦萌芽的。」擁有絕佳數學天賦的Dej Kewkacha,當時正在倫敦攻讀數學學位,原本計畫按照家人的期待,未來要投入觀光產業,並曾前往新加坡和日本,學習觀光產業的種種細節。當時他的室友在傳奇餐廳「Le Manoir aux Quat'Saisons」的甜點部門工作,專做冰淇淋,「有一次我跟著他去餐廳,就這樣被甜點的世界吸引了。」

碩士畢業後,他毅然背棄家人的期待,回到曼谷跟哥哥一起在市郊賣冰沙,「那是我唯一會做的東西,而且我們是在一個沒人聽過冰沙的地方賣,還賣得超便宜,但這就是一切的起點。」

之後他遠赴日本京都歷練,潛心投入當地文化、學習語言,也接觸到著名的日式瑞士捲。回國後他創立了第一家瑞士捲店,店名「Kyo Roll En」結合了京都(Kyoto)、瑞士捲(Roll)與「庭園」(日文中「en」代表「庭園」),以京都風格與宇治抹茶內餡打響名號,最高峰曾拓展至30間分店,但卻同時陷入創意瓶頸。

為尋求突破,他在Central Embassy的分店中開設了泰國首間甜點Omakase(廚師發辦) 吧「Kyo Bar」,大膽推出味噌巧克力、白豆沙起司等前衛搭配。這些令人驚豔的創意,迅速吸引了全球頂尖主廚的關注,包括在今年「亞洲50最佳餐廳」中排名第一的「Gaggan」印度籍創辦人Gaggan Anand,以及Louis Vuitton團隊。

「當時『Gaggan』正在找一位甜點主廚加入LV新餐廳的企劃。他找上我,我真的既興奮、又緊張。」Dej Kewkacha回憶:「我邀請LV團隊到我的私廚空間試菜,結果一拍即合——不論是風格還是技法,都與Gaggan的料理與LV的奢華品牌精神相得益彰。」

「在 LV,我們有獨立的甜點團隊,也享有極大的創作自由。雖然我自認是個極簡主義者。」Dej Kewkacha表示:「但在這裡,我們融合了法國品牌精神、泰國食材與印度主廚的料理風格,這樣的多元文化結合是絕無僅有的,也絕對談不上極簡。」

Dej Kewkacha的甜點講求敘事性與季節感,例如「Gaggan at Louis Vuitton」菜單中有一道「香豆冰淇淋佐熱蘋果泡沫、魚子醬與煙燻培根油」,強調冷熱交錯的感官體驗。另一道令人印象深刻的作品是 「冰與植物(Ice and Plants)」,利用廚房剩下的蔬果邊角料製作,如山葵葉、蘋果與當地香草,呈現出如沙拉般的清爽口感,也實踐零浪費的永續精神。