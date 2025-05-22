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高材生勇奪亞洲最佳甜點主廚 創意驚豔Louis Vuitton

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「Gaggan at Louis Vuitton」餐廳甜點主廚Dej Kewkacha，榮獲 「2025亞洲最佳甜點主廚」殊榮，成為首位獲得此榮耀的泰國籍甜點主廚。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網
「Gaggan at Louis Vuitton」餐廳甜點主廚Dej Kewkacha，榮獲 「2025亞洲最佳甜點主廚」殊榮，成為首位獲得此榮耀的泰國籍甜點主廚。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網

2025 年「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」榜單中，位於曼谷、由法國精品Louis Vuitton首度進軍東南亞的餐廳「Gaggan at Louis Vuitton」榮登第31名；餐廳甜點主廚Dej Kewkacha，更榮獲 「2025亞洲最佳甜點主廚（Asia's Best Pastry Chef Award）」殊榮，成為首位獲得此榮耀的泰國籍甜點主廚。

「我對甜點真正的好奇，其實是在倫敦萌芽的。」擁有絕佳數學天賦的Dej Kewkacha，當時正在倫敦攻讀數學學位，原本計畫按照家人的期待，未來要投入觀光產業，並曾前往新加坡和日本，學習觀光產業的種種細節。當時他的室友在傳奇餐廳「Le Manoir aux Quat'Saisons」的甜點部門工作，專做冰淇淋，「有一次我跟著他去餐廳，就這樣被甜點的世界吸引了。」

碩士畢業後，他毅然背棄家人的期待，回到曼谷跟哥哥一起在市郊賣冰沙，「那是我唯一會做的東西，而且我們是在一個沒人聽過冰沙的地方賣，還賣得超便宜，但這就是一切的起點。」

之後他遠赴日本京都歷練，潛心投入當地文化、學習語言，也接觸到著名的日式瑞士捲。回國後他創立了第一家瑞士捲店，店名「Kyo Roll En」結合了京都（Kyoto）、瑞士捲（Roll）與「庭園」（日文中「en」代表「庭園」），以京都風格與宇治抹茶內餡打響名號，最高峰曾拓展至30間分店，但卻同時陷入創意瓶頸。

為尋求突破，他在Central Embassy的分店中開設了泰國首間甜點Omakase（廚師發辦） 吧「Kyo Bar」，大膽推出味噌巧克力、白豆沙起司等前衛搭配。這些令人驚豔的創意，迅速吸引了全球頂尖主廚的關注，包括在今年「亞洲50最佳餐廳」中排名第一的「Gaggan」印度籍創辦人Gaggan Anand，以及Louis Vuitton團隊。

「當時『Gaggan』正在找一位甜點主廚加入LV新餐廳的企劃。他找上我，我真的既興奮、又緊張。」Dej Kewkacha回憶：「我邀請LV團隊到我的私廚空間試菜，結果一拍即合——不論是風格還是技法，都與Gaggan的料理與LV的奢華品牌精神相得益彰。」

「在 LV，我們有獨立的甜點團隊，也享有極大的創作自由。雖然我自認是個極簡主義者。」Dej Kewkacha表示：「但在這裡，我們融合了法國品牌精神、泰國食材與印度主廚的料理風格，這樣的多元文化結合是絕無僅有的，也絕對談不上極簡。」

Dej Kewkacha的甜點講求敘事性與季節感，例如「Gaggan at Louis Vuitton」菜單中有一道「香豆冰淇淋佐熱蘋果泡沫、魚子醬與煙燻培根油」，強調冷熱交錯的感官體驗。另一道令人印象深刻的作品是 「冰與植物（Ice and Plants）」，利用廚房剩下的蔬果邊角料製作，如山葵葉、蘋果與當地香草，呈現出如沙拉般的清爽口感，也實踐零浪費的永續精神。

Dej Kewkacha更透露，今年下半年他預計將推出專注於泰國風味的全新甜點品牌，展現文化底蘊與現代詮釋的完美結合。他強調：「我希望讓世界重新認識泰國甜點的價值與潛力。」

Dej Kewkacha對甜點的好奇，萌芽於他在倫敦留學時期。圖／摘自IG（@dej_kewkacha）
Dej Kewkacha對甜點的好奇，萌芽於他在倫敦留學時期。圖／摘自IG（@dej_kewkacha）
Dej Kewkacha自Louis Vuitton的時尚元素擷取靈感，為甜點加上Monogram標誌。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網
Dej Kewkacha自Louis Vuitton的時尚元素擷取靈感，為甜點加上Monogram標誌。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網
「Gaggan at Louis Vuitton」餐廳今年初次進入「亞洲50最佳餐廳」榜單，便闖入第31名。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網
「Gaggan at Louis Vuitton」餐廳今年初次進入「亞洲50最佳餐廳」榜單，便闖入第31名。圖／摘自亞洲50最佳餐廳官網

餐廳 甜點 品牌 LV

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