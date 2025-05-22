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新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

一輩子受用無窮的健康習慣 醫：互動能增加運動樂趣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師表示，兒童與青少年時期是培養運動習慣的重要時期。本報資料照片
醫師表示，兒童與青少年時期是培養運動習慣的重要時期。本報資料照片

你今天運動了嗎？國健署建議，國人每天運動至少30分鐘，每周累積150分鐘以上的中度身體活動；不過，有超過一半的成人達不到這個數字。台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，國人除了有一半的人運動量不足，亦有一半的人體重超標，嚴重影響健康。

許正典指出，兒童與青少年時期是培養運動習慣的重要時期，要讓孩子有興趣運動，首先要有「動機」與「誘因」。所謂動機，是內在的想法，例如：我想健康、我想減重，有了目標就有開啟運動的契機。誘因則是給予鼓勵，多從遊戲中融入運動，可以讓孩子感受到成就感以及身體上的改變。

他觀察，台灣開始出現「多元文化教育」一詞後，教學的系統看似解構重組，卻被手機、平板、電腦取代，孩子沉溺在3C的時間變多了，自然就減少運動的時間。許正典認為，應該「把運動的時間還給運動」，減少孩子接觸3C產品的時間，真正野放到操場、球場。

運動強調從小培養，長大才有持續的可能性。許正典說，鼓勵孩子運動要增加「互動」才會有樂趣，所以要多規畫體育課，全班一起玩樂。家長也是重要的角色，好習慣是全家人一起培養，全家一起動起來，促進親子感情，也增強孩子身體素質和學習能力。

「健康台灣」政策欲加強國人身體運動量，許正典樂見其成，也呼籲政府多重視學校的體育課程，「德智體群美」缺一不可，且缺乏足夠的身體活動絕對與肥胖、疾病、心理健康有關。

運動 3C

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