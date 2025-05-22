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無毒教母譚敦慈傳授「抗暑3招」 快收棉被、運動避開這時段

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
譚敦慈分享換季收納術，能讓家中變清爽、視覺降低燥熱。圖／123RF
譚敦慈分享換季收納術，能讓家中變清爽、視覺降低燥熱。圖／123RF

近日氣溫屢破30度，更有高達37度紀錄！端午節還沒過，該收冬衣和棉被了嗎？無毒教母譚敦慈建議，「天氣這麼熱，趕快把大型衣物收起來，視覺清爽，增加涼意。」她說，家中物品不多、絕不堆放雜物，所以沒有換季問題，不過5月明顯濕熱，已經把棉被收起來了。

譚敦慈表示，許多人收棉被、冬季衣物，會使用真空袋幫助收納，「羽毛、羽絨填充物絕對不能以抽真空的方式收納，會把結構壓壞，影響保暖度。」她分享，收納前先用烘乾機烘乾，再陰涼半天時間用掛衣袋包好便可；或是打開除濕機加速乾燥，避免羽絨衣潮濕發霉。

除了換季整理居家空間，譚敦慈說，夏天最怕熱傷害，「我有規律運動的習慣，但是天氣炎熱時，絕對會避開早上10點至傍晚4點，避免曝曬在太陽底下增加中暑機會，也會有紫外線過曝問題，對眼睛、皮膚很傷。」她強調，如果一定要出門，記得適度補水，也要做好防曬

譚敦慈提醒，喝水很重要，有些人口渴才補水，可能對健康造成影響，如果尿液變黃，可能表示身體脫水。「家中長輩不覺得渴，所以喝水量偏低，原本不以為意，檢查發現BUN數值升高，乖乖每日喝足2000ml建議量。」她說，BUN是血液尿素氮，是腎臟功能的指標之一，喝水不足可能導致腎功能問題。

炎炎夏日讓人心煩意躁，譚敦慈分享，可多善用涼感衣，科技織法和布料具排汗、透氣、導熱等功能，感覺變涼爽了。她說，長袖的涼感衣減少陽光曝曬，也有防蚊蟲的效果。

另外，室內空間經過一天曝曬，她建議，回家時可先用濕布擦一遍地板，再開循環扇保持空氣流通，有降溫的效果。房間打開空調時，一定要將門或窗戶打開5公分，保持空氣對流，這個方式能加速空氣流通，把室內的熱空氣排出，讓新鮮空氣進入。

譚敦慈抗暑3招

1.善用涼感衣：幫助降溫且防蚊蟲。

2.濕布擦地板：可讓家中的溫度先降低，沒那麼悶熱。

3.開啟對流空間：開空調時，保留門或窗戶5公分空間，加速空氣流通。

防曬 譚敦慈 氣溫 收納 換季

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