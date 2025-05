台積電再創全台第一！廠區復育瀕危動物巴氏銀鮈

台積電今(22)日舉辦「Eco Plus! 生態共融計畫」周年活動「巴氏銀鮈.台積安居」,邀請跨界生態保育夥伴共同參與,見證其成為全台第一家於廠區復育瀕危動物的企業,成就生物多樣性保育的里程碑。台積電也成為全台第一家於廠區復育瀕危動物巴氏銀鮈的企業。

台積電表示,今年3月,台積公司攜手農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局簽訂「臺中區域綠網保育合作備忘錄」,共同投入台灣中部區域生物多樣性及生態系統完整性保育。

台積電資深副總暨財務長兼發言人/Eco Plus! 生態共融計畫指導主管黃仁昭表示:「生物多樣性已成為全球核心議題。台積公司長期以來致力於營造科技與生態平衡,巴氏銀鮈能夠在我們廠區內安居,不僅象徵瀕危物種的延續,也展現台積公司透過負責任的營運模式,勇於挑戰具開創性的綠色行動,持續成就企業成長與環境生態的雙贏!」

台積電今日「Eco Plus! 生態共融計畫」周年活動,由計畫指導主管(Executive Sponsor) 黃仁昭主持,邀請農業部林業及自然保育署、農業部林業及自然保育署臺中分署、經濟部水利署第三河川分署、臺中市政府農業局、中科管理局,以及多個 Eco Plus 計畫合作夥伴共襄盛舉。活動分享「Eco Plus! 生態共融計畫」進展、巴氏銀鮈照養交流,並舉行「巴氏銀鮈.台積安居」宣示儀式。

巴氏銀鮈為臺灣特有原生小型淡水魚,於 2009 年由「野生動物保育法」公告列為瀕臨絕種野生物種。其相較於臺灣其他淡水魚類,分布範圍十分侷限,分布在單一水系—烏溪流域一帶,但棲地近年受到河川汙染、外來種入侵及人為過度開發利用等干擾,加上極端氣候造成河川枯水期漸長、斷流頻繁等因素,棲地持續劣化與消失,族群生存瀕臨險境。

台積電支持巴氏銀鮈復育與野外營救計畫,透過攜手觀察家生態顧問公司及台中市野生動物保育協會等專家進行棲地生態可行性評估,確認其中科廠區生態池具備水質乾淨、流速緩慢、水深足夠、循環系統獨立、池中有機物豐富,且無其他競爭魚種等環境條件。

2024年起,台積電展開巴氏銀鮈移地復育行動。2025 年 4 月,台積電完成巴氏銀鮈域外庇護備援庇護池設置與準備工作,成功將巴氏銀鮈移置中科廠區生態池,並由台積公司專業人員負責棲地監控與維護,提供適切照護。截至 5 月,透過每日的觀察及環境維護,巴氏銀鮈已適應廠區庇護池在地環境,定期皆可穩定觀察到巴氏銀鮈活動狀況。