明天持續悶熱「飆高溫上看38度」周六起變天全台有雨

明天持續高溫，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，高溫上看36至38度，周六至下周一受鋒面影響，各地都有明顯雨勢，尤其周六變天，北東有大雨發生機率，周二天氣轉為穩定，但周三午後降雨範圍又擴大，周四受另一波鋒面影響，幾乎全台有雨，但預計端午連假期間降雨轉為趨緩。

張承傳說，明（23日）各地多雲到晴，花東、恆春半島不定時有零星短暫雨，午後東半部、大台北、南投、嘉義以南、各地山區有雷陣雨，尤其山區有大雨機率。

周六（24日）清晨鋒面接近，西半部有零星短暫雨，白天中部以北、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東半部有大雨機率，其他地區有局部短暫雨。

周日（25日）鋒面移動到巴士海峽，南部、中部山區有局部短暫降雨，其他地區降雨轉為趨緩；下周一（26日）鋒面離開但水氣仍多，南部、東半部、中部山區有局部短暫降雨，其他地區有局部短暫降雨或轉為多雲的天氣。

下周二（27日）天氣穩定，僅午後中南部山區有局部短暫雷陣雨；下周三（28日）午後降雨範圍擴大，各地都有雷陣雨；下周四（29日）再受另一波鋒面影響，各地都有短暫降雨，西半部、東北部、東部有短延時強降雨，預計端午連假期間鋒面就會移動到巴士海峽，雨勢較為趨緩。

溫度部分，張承傳指出，明天天氣持續悶熱，新北、嘉義、中南部、花東都有36度高溫，南部地區高溫更上看38度。

周六至下周一受到鋒面及東北季風影響，早溫轉涼，白天舒適，中部以北、東北部、東部高溫24至26度，南部30度，中部以北、東北部及東部低溫20至22度，其他地區24至25度。