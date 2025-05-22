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利用廠房重建埋有害廢棄物1700公噸 逃避清理費逾2000萬元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
六和化工貿易集團被查獲藉廠房重建機會，將旗下公司產生的廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1700多公噸，逃避支出清理費用超過2000萬元。記者蘇健忠／攝影
六和化工貿易集團被查獲藉廠房重建機會，將旗下公司產生的廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1700多公噸，逃避支出清理費用超過2000萬元。記者蘇健忠／攝影

2024年初透過桃園地區環檢警合作平台，由桃園地檢署環境部環境管理署、內政部警政署保七總隊第三大隊、桃園市政府環保局組成專案小組，歷時1年時間，共同查獲六和化工貿易集團位於桃園市平鎮廠區的廢棄物流向，掩埋數量多達1700多公噸，已扣押逃避支出清理費用逾2000萬元，並起訴共10人及3家公司法人。

專案小組經長期調查，2025年3月查獲六和化工貿易集團為節省廢棄物清理費用，藉由廠房重建機會，將旗下公司產生的廢棄物非法掩埋於廠房筏式基礎下，粗估非法掩埋數量達1700多公噸，逃避支出清理費用超過2000萬元，全案已由桃園地檢署依涉犯「廢棄物清理法」規定，偵結起訴共10人及3家公司法人。

法務部主任秘書余麗貞表示，該集團以化學原料進口貿易為主業，關係企業有生產食品添加物、建材及樹脂塗料等產品，母公司資本額逾70億元，具有相當規模，本案5月9日提起公訴，起訴3家公司共10名被告。

桃園地檢署檢察官賴瀅羽指出，偵辦過程發現，該集團過去對於環保業務並不重視，環保文件及申報資料均有多項缺失，廢棄物亦未定期委託清理，經專案小組今年3月12日發動搜索，發現該集團確有於廠房掩埋廢棄物的事實，粗估非法掩埋數量達1700多公噸，逃避支出清理費用超過2000萬元，全案已由桃園地檢署依涉犯「廢棄物清理法」規定，偵結起訴共10人及3家公司法人。

環境管理署表示，非法掩埋掩埋的廢棄物包括水泥建材、樹脂塗料、泡棉、報廢品、廢液、實驗室廢料等，原應依廢棄物性質妥善分類貯存，並委託合法的清除處理機構清理。業者切勿心存僥倖，將廢棄物非法委託或非法自行掩埋處置，如造成二次污染，恐需負擔更高昂的環境復原費用，並面臨最高處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。

環境部長彭啓明說，如今各種廢棄物已混合貯存，並交叉汙染，後續不易處理，且委託清理費用更加高昂，業者除必須負擔高額清理費用，還須承擔刑事責任，得不償失。

環境部 法務部 桃園地檢署 廢棄物

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