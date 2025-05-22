解決急診壅塞 健康台灣委員會：擬開放急門診遠距醫療

總統府健康台灣推動委員會今天舉行第4次會議，第3次會議在2月27日舉行，當時全台急診壅塞，成為討論焦點，並納為列管項目。壅塞情況一度緩和，近期因新冠疫情影響，各醫院又傳急診壅塞。健康台灣推動委員會副執行秘書石崇良說，為建立急診壅塞應變機制，衛福部健保署擴大在宅急症照護，個別醫院總額保障急重症收治，且正研議開放急門診遠距服務。

石崇良也是衛福部健保署長，他表示，衛福部透過區域醫院聯防機制、院內病床調度、鼓勵民眾分級就醫、護理力整備、調整健保給付等措施，盼改善急診壅塞問題；健保署則提出調升急重難症支付點書、增加醫院病床使用效率、擴大在宅急症照護、建立急診壅塞監測指標、輔導醫院善用轉診網絡、個別醫院總額鼓勵醫院收治、檢討民眾合理就醫負擔、研議急門診遠距服務8大策略。

根據「全民健康保險遠距醫療給付計畫」，目前遠距醫療實施場域以偏鄉地區醫療站、居家醫療收案民眾住家為主，且實施科別限僅限眼科、耳鼻喉科、皮膚科、胃腸科、心臟內科、神經內科、胸腔科，以及矯正機關精神科，急診遠距醫療則不限科別。由於現行偏鄉地區已有遠距急診會診機制，據了解，健保署考量擴大給付範圍，不過詳細給付規範，目前仍在研議當中。

賴清德總統提出醫師「不同公布同酬」。石崇良說，衛福部全面檢討健保不同工但同酬情形，健保署今年已舉行兩次會議，研議調整門診診察費，分為一般及複雜門診診察費，建立合理門診量及異常申報管理機制，目前正在徵詢醫學會意見。醫療支付項目調整順序，以強化醫院體質、維持住院營願為目標，將優先調升基本診療項目、兒童重症及住院案件給付。

慢性病防治是健康台灣另一大重點，前次會議列管項目，包括民眾居家血壓量測數據納入健保資料庫。石崇良表示，醫療院所系統已可上傳民眾血壓量測數據，為讓血壓資料蒐集更即時，民眾目前已可透過登入健康存摺APP，主動填報血壓資料，相關數據會進入健保資料庫收載。健保署也將與業界穿戴式數位工具廠商合作，若審核通過者，將定期上傳數位工具收載的民眾血壓。

第3次委員會決議，健保署擴展健康存摺功能，作為與民眾健康溝通管道。石崇良說，截至今年4月30日，健康存摺使用人數達1208萬人，使用人次達5億188萬人次，健康存摺資料已經納入成人預防保健、癌症篩檢結果、預立醫療意願等，健保署並建立大家醫平台，推動個人化衛教方案，可自動推波，同時將鼓勵各部會主責勞工健檢、軍公教健檢、民眾自費健檢等資料一併上傳，加強衛教。