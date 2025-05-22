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關島台灣旅客僅次日韓 持續推出攬客補助優惠

中央社／ 台北22日電
關島觀光局22日指出，114年4月赴關島的台灣旅客較113年同期倍增，赴關島的外籍旅客中以日本、韓國為前2名，台灣排名第3。圖為關島當地表演團體來台推廣觀光。中央社
關島觀光局22日指出，114年4月赴關島的台灣旅客較113年同期倍增，赴關島的外籍旅客中以日本、韓國為前2名，台灣排名第3。圖為關島當地表演團體來台推廣觀光。中央社

關島觀光局今天說，今年4月赴關島的台灣旅客較去年同期倍增，僅次於日本與韓國，將持續對旅遊業者提供補助，持台灣護照直飛關島可享最多45天的免簽證與多項免稅購物優惠。

關島觀光局在台辦事處處長嚴樹芬今天在記者會中表示，台灣旅客到訪關島的人數，根據統計今年4月份已經較去年同期成長105%，赴關島的外籍旅客中以日本、韓國為前2名，台灣排名第3。

聯合航空從4月起開闢台北－關島的直飛航班，關島觀光局董事會主席森永慶次（Milton Morinaga）說，希望未來可以增加更多航班，並讓旅客停留時間加長。

為了吸引台灣旅客，關島觀光局除了針對台灣旅遊業者攬客祭出每人美金50元補助措施外，也祭出持台灣護照旅客直飛關島可享最多45天的免簽證以及多項免稅購物福利。

另外，關島觀光局表示，為了讓旅客更了解關島，即日起攜手手搖飲店迷客夏推出3款聯名飲品，6月底將推出聯名抽獎杯套活動，有機會獲得雙人來回機票等優惠，盼吸引更多旅客造訪關島。

關島 觀光局 出國旅遊

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