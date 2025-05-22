關島台灣旅客僅次日韓 持續推出攬客補助優惠
關島觀光局今天說，今年4月赴關島的台灣旅客較去年同期倍增，僅次於日本與韓國，將持續對旅遊業者提供補助，持台灣護照直飛關島可享最多45天的免簽證與多項免稅購物優惠。
關島觀光局在台辦事處處長嚴樹芬今天在記者會中表示，台灣旅客到訪關島的人數，根據統計今年4月份已經較去年同期成長105%，赴關島的外籍旅客中以日本、韓國為前2名，台灣排名第3。
聯合航空從4月起開闢台北－關島的直飛航班，關島觀光局董事會主席森永慶次（Milton Morinaga）說，希望未來可以增加更多航班，並讓旅客停留時間加長。
為了吸引台灣旅客，關島觀光局除了針對台灣旅遊業者攬客祭出每人美金50元補助措施外，也祭出持台灣護照旅客直飛關島可享最多45天的免簽證以及多項免稅購物福利。
另外，關島觀光局表示，為了讓旅客更了解關島，即日起攜手手搖飲店迷客夏推出3款聯名飲品，6月底將推出聯名抽獎杯套活動，有機會獲得雙人來回機票等優惠，盼吸引更多旅客造訪關島。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言