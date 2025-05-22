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氣象署發高溫資訊！9縣市變紅番薯 1地見極端38度
中央氣象署今下午5時23分，針對明（23日）一整天發布紅色高溫資訊，也就是氣溫達攝氏38度以上，且影響時間持續3日以上。高溫紅燈警示區為高雄市，高溫橙色36燈號（36度以上且持續3日以上）地區為彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，高溫黃色燈號（36度以上）縣市有新北市、嘉義縣市。
氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，明（23日）高雄市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號。
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