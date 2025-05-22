快訊

家寧稱是他主動放棄頻道、營利和車子 Andy強硬反擊了

樂於令人難堪？川普二度突襲外賓 外媒籲各國領袖：訪問白宮三思

家寧反擊了！爆Andy主動提分手「頻道、盈利、車子都歸她所有」

高鐵延伸宜蘭閉門會挨批黑箱 鐵道局允配合開說明會

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
針對高鐵延伸宜蘭案，鐵道局長楊正君今天拜會宜蘭縣議會，與議長張勝德等議員閉門座談。聯合報系資料照
針對高鐵延伸宜蘭案，鐵道局長楊正君今天拜會宜蘭縣議會，與議長張勝德等議員閉門座談。聯合報系資料照

交通部鐵道局長楊正君今天拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭一案，因是閉門會議，挨批「黑箱摸頭大會」。楊正君會後受訪表示，此行是民意的溝通，鐵道局表示，後續若中央或地方民代要開說明會，一定全力配合。

「高鐵延伸宜蘭計畫」路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全長約60.6公里，已進入二階環評，鐵道局3月初曾在宜蘭大學開過公聽會，但頭城、礁溪公所都希望加開公聽會，立法院交通委員會日前臨時提案要求交通部與地方議會溝通。

鐵道局長楊正君今天拜會宜蘭縣議會，與議長張勝德及多位議員座談，但會議禁止民眾與媒體參與，高鐵延伸宜蘭監督聯盟指民團、地方及多位專家學者已對高鐵延伸案提出多項質疑，交通部與鐵道局未具體回應，要求鐵道局公開說明，並立即召開兩場以上開放且具實質內容的公聽會。

楊正君會後受訪表示，此行是與地方溝通，議長張勝德希望之後在地方加開說明會，鐵道局會全力配合。

宜蘭縣政府建議高鐵與台鐵共用頭城至礁溪路廊，楊正君說，鐵路高架是另一個獨立計畫，須依程序完成可行性研究與綜合規畫，獲行政院核定才能動工，無法併入高鐵計畫執行，若共用路廊將對目前高鐵計畫的時程、後續推動帶來不確定性。

鐵道局會後表示，議員除了支持高鐵延伸盼加速辦理，也關心共用路廊、農民農舍興建權益保障、禁限建等問題，鐵道局則就高鐵直鐵效益評估、共用路廊、設站位置、農水路與用地徵收影響等議題詳細說明。

高鐵延伸宜蘭 鐵道 溝通

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭案 鐵道局坦言直鐵、高台鐵共構不可行

竹北華興房市夯 3房比高鐵區便宜500萬…還能看到螢火蟲

高鐵股東會／通過配發股息1.05元 新世代列車將在明年交車

影／土石流沖毀鐵軌宜花路斷 宜蘭議長：蓋高鐵需審慎評估

相關新聞

獨／台鐵汐科站電線冒火「列車還在行進中」台鐵急處理

台鐵一列車行經汐科站時，上方電線竟冒火，驚險一幕全被民眾目睹。台鐵說明，台鐵汐科站南邊中正線上方門型架有鳥巢，因不明原因...

無毒教母譚敦慈傳授「抗暑3招」 快收棉被、運動避開這時段

近日氣溫屢破30度，更有高達37度紀錄！端午節還沒過，該收冬衣和棉被了嗎？無毒教母譚敦慈建議，「天氣這麼熱，趕快把大型衣...

明天持續悶熱「飆高溫上看38度」周六起變天全台有雨

明天持續高溫，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，高溫上看36至38度，周六至下周一受鋒面影響，各地都有明顯雨...

台積電再創全台第一！廠區復育瀕危動物巴氏銀鮈

台積電今（22）日舉辦「Eco Plus! 生態共融計畫」周年活動「巴氏銀鮈．台積安居」，邀請跨界生態保育夥伴共同參與，...

一輩子受用無窮的健康習慣 醫：互動能增加運動樂趣

你今天運動了嗎？國健署建議，國人每天運動至少30分鐘，每周累積150分鐘以上的中度身體活動；不過，有超過一半的成人達不到...

利用廠房重建埋有害廢棄物1700公噸 逃避清理費逾2000萬元

2024年初透過桃園地區環檢警合作平台，由桃園地檢署、環境部環境管理署、內政部警政署保七總隊第三大隊、桃園市政府環保局組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。