高鐵延伸宜蘭閉門會挨批黑箱 鐵道局允配合開說明會

交通部鐵道局長楊正君今天拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭一案，因是閉門會議，挨批「黑箱摸頭大會」。楊正君會後受訪表示，此行是民意的溝通，鐵道局表示，後續若中央或地方民代要開說明會，一定全力配合。

「高鐵延伸宜蘭計畫」路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全長約60.6公里，已進入二階環評，鐵道局3月初曾在宜蘭大學開過公聽會，但頭城、礁溪公所都希望加開公聽會，立法院交通委員會日前臨時提案要求交通部與地方議會溝通。

鐵道局長楊正君今天拜會宜蘭縣議會，與議長張勝德及多位議員座談，但會議禁止民眾與媒體參與，高鐵延伸宜蘭監督聯盟指民團、地方及多位專家學者已對高鐵延伸案提出多項質疑，交通部與鐵道局未具體回應，要求鐵道局公開說明，並立即召開兩場以上開放且具實質內容的公聽會。

楊正君會後受訪表示，此行是與地方溝通，議長張勝德希望之後在地方加開說明會，鐵道局會全力配合。

宜蘭縣政府建議高鐵與台鐵共用頭城至礁溪路廊，楊正君說，鐵路高架是另一個獨立計畫，須依程序完成可行性研究與綜合規畫，獲行政院核定才能動工，無法併入高鐵計畫執行，若共用路廊將對目前高鐵計畫的時程、後續推動帶來不確定性。

鐵道局會後表示，議員除了支持高鐵延伸盼加速辦理，也關心共用路廊、農民農舍興建權益保障、禁限建等問題，鐵道局則就高鐵直鐵效益評估、共用路廊、設站位置、農水路與用地徵收影響等議題詳細說明。